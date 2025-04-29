Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı programına yönelik başvuruların 287 bini geçtiğini duyurdu. Bakan Göktaş, başvuruların en yoğun olarak ilk çocuk için yapıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Göktaş, doğum destek sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 8 Nisan’da başlayan başvuru sürecine ailelerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Göktaş, doğum yardımı miktarlarının artırıldığını ve ödemelerin kesintisiz olarak yapılacağını vurguladı.

Doğum yardımına başvuruların e-Devlet üzerinden alındığını belirten Göktaş, en çok başvuru yapılan illerin İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa olduğunu kaydetti. Ayrıca ilk ödemelerin Mayıs ayında, Anneler Günü'nü de kapsayacak şekildeyapılacağını söyledi.

2025 Doğum Yardımı Desteği Güncellendi

Yeni düzenlemeye göre 1 Ocak 2025'ten itibaren doğan bebekler için ilk çocuğa tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuğa aylık 1.500 TL, üç ve üzeri çocuk için ise aylık 5 bin TL destek ödenecek. Yardımlar, çocuğun 5 yaşına kadar herhangi bir kriter aranmaksızın sürdürülecek.

Gençlere Evlilik Desteği ve Özel İndirim Protokolü

‘Aile Yılı’ kapsamında evlenecek gençlere desteklerin de artırıldığını ifade eden Göktaş, mobilya, beyaz eşya ve mutfak eşyası gibi temel ihtiyaçlara yönelik özel indirim kampanyalarının 30 Nisan'da kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı. 16 firmayla yapılacak protokolün genç çiftlere ekonomik kolaylık sağlayacağını belirtti.

Özel Sektöre Çağrı

Bakan Göktaş, evlenecek gençlere destek olmak isteyen özel sektör firmalarını da indirim protokolüne katılmaya davet etti. "Aile Yılı’nda aile kurumunu güçlendirecek tüm çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

Doğum Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Doğum yardımı başvuruları, E-Devlet üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Aşağıda, başvuru sürecinin detaylı adımları ve ilgili sitelerin linkleri bulunmaktadır:

1. Doğan Çocuğun Bilgileri Çekilir

Başvuru sürecinde, doğan çocuğa ait bilgiler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ’nden otomatik olarak çekilir. Bu nedenle, çocuğun nüfusa kayıtlı olması gerekmektedir.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: https://www.nvi.gov.tr

2. E-Devlet’e Giriş Yapın

www.turkiye.gov.tr adresine girerek sisteme giriş yapın.

adresine girerek sisteme giriş yapın. Giriş için T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizi kullanmanız yeterlidir.

3. Arama Kısmına “Doğum Yardımı” Yazın

E-Devlet ana sayfasında bulunan üstteki arama çubuğuna “ Doğum Yardımı Başvurusu ” yazın.

“ ” yazın. Arama sonuçlarından ilgili seçeneğe (Doğum Yardımı Başvurusu ) tıklayın.

4. “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Doğum Yardımı Başvurusu” Sayfasını Açın

Açılan sayfada, başvuru formunu doldurmaya başlayın.

Formdaki kimlik bilgileriniz sistem tarafından otomatik olarak çekilir.

Sistem, başvurunuzu otomatik olarak değerlendirerek uygunluk durumunuzu kontrol eder .

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: https://www.ailevecalisma.gov.tr

5. Başvuruyu Onaylayın ve Gönderin

Formdaki bilgileri dikkatlice kontrol edin.

Bilgilerin doğru olduğunu teyit ettikten sonra, sayfanın alt kısmındaki “Başvur ” butonuna tıklayarak başvurunuzu tamamlayın.

6. Başvuru Takibi Yapın

Başvuru tamamlandıktan sonra, aynı menüden başvuru durumunuzu takip edebilirsiniz .

Sistem, başvurunuzun işleme alındığını veya eksik bilgi gerektirdiğini size bildirecektir.

Başvuru Takibi İçin E-Devlet Linki: https://www.turkiye.gov.tr