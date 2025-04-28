DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Öcalan'ın üzerindeki tecridin kaldırılmasının, sürecin ilerlemesi ve sonuç alınabilmesi açısından büyük önem taşıdığını" belirtti. Koçyiğit, şu anda İmralı heyeti dışında Ada ile herhangi bir temasın bulunmadığını da ifade etti.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kandil'den gelen son açıklamayı değerlendiren Koçyiğit, "Oradaki açıklama oldukça net. Yorumlanacak yeni bir durum bulunmuyor. PKK'nın kongreyi toplama kararlılığında bir sorun olmadığını, ilk aldıkları kararın arkasında olduklarını ancak bazı koşulların henüz sağlanmadığını dile getiriyorlar.

Öcalan'ın özgürlük ve kongreye katılım koşullarına dikkat çekiyorlar. Bu bağlamda bizim adlarına söyleyebileceğimiz bir söz yok. Kongrenin toplanabilmesi için bu sürecin hızla ilerlemesi gerektiği açık. Herkes kongrenin toplanmasını istiyor; hükümet de bu konuda 'derhal toplanmalı' yönünde açıklamalar yaptı. Genel bir istek var. Ancak bu adımların atılması sorumluluğu hükümete aittir. Bu süreç, Öcalan, PKK ve ilgili taraflar arasındaki bir diyalogdur. Beklentimiz, taleplerin hızlıca karşılanması ve kongrenin bir an önce toplanmasıdır" dedi.

"Somut Değişiklikler Yapılmalıdır"

İktidar kanadından somut adımlar beklediklerini vurgulayan Koçyiğit, açıklamasında şunları söyledi: "Öcalan'ın üzerindeki tecridin sonlandırılması, sürecin ilerlemesi ve sonuç alınması adına biricik önemdedir. Bu tartışmasız bir gerçek; ama halihazırda İmralı heyeti dışında Ada ile bir temas yok. Halihazırda birçok gazetecinin talebi olmasına rağmen gidişler sağlanabilmiş değil.

Biz Sayın Adalet Bakanına ve kamuoyuna da ifade ettik; farklı siyasi partilerin, gazetecilerin, aydınların, yazarların, bu süreç ile ilgili düşüncesi olan herkesin İmralı'ya gidebileceği bir imkanın oluşturulması gerekiyor. Öcalan'ın çalışmaları yürütebilmesi için bilgi ve belgeye ulaşması ve ayrıca çalışmalarını kolaylaştıracak düzenlemelerin olması gerekiyor. Talep ettiği kişilerle görüşmesine imkan tanınması gerekiyor. Bunlar Öcalan nezdindeki temel taleplerimiz. Sağlık, güvenlik ve özgürlük koşullarını sağlamadan bu süreçten gerçek anlamda sonuç almamız mümkün değil."

Kürt sorununun çözümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Koçyiğit, 100 yıllık geçmişe sahip bir meselenin çözümünün kapsamlı değişiklikler gerektirdiğini vurgulayarak, "Bir diğer mesele ise 100 yıllık bir sorunu, 40 yılı da çatışmalı geçmiş bir meseleyi konuşuyorsak, Kürt sorununun demokratik çözümünü konuşuyorsak, bu soruna neden olan bütün yasal mevzuatın taranması, değiştirilmesi ve gerçek anlamda bu ülkede yaşayan herkesin yaşamına değecek somut değişikliklerin olması gerekmektedir.

PKK silah bıraktı ve kendini feshetti. Ancak PKK nedeniyle cezaevinde olan insanlar halen cezaevinde kalırsa, 'Kürt sorunu çözülmüş' diyebilecek miyiz?" ifadelerini kullandı.

Koçyiğit ayrıca, yeni yargı paketinde bu beklentilerin dikkate alınması gerektiğini ve sürecin ilerlemesi halinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan için "umut hakkı"nı da gündeme getireceklerini sözlerine ekledi.