Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlenen 'Genel İstişare Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Destici, Türkiye’nin en büyük sorunlarından birinin hâlâ deprem olduğunu vurgulayarak, depreme karşı hazırlık sürecinde ciddi eksikliklerin bulunduğuna dikkat çekti.

Destici, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen depremi hatırlatarak, "Depreme, depremden önce hazırlanmamız gerekiyor. Maalesef bu hazırlık noktasında hala büyük eksikliklerimiz olduğunu görüyoruz. İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığımız bir günde İstanbul'da, Silivri'de bir deprem yaşandı. Bu deprem 6.2 değil de 7'nin üzerinde bir deprem olsaydı, denizde değil de Allah muhafaza etsin karada olsaydı, ne büyük bir yıkım, ne büyük bir felaket, başta insan kaybı olmak üzere ne büyük bir kayıp olacağını kimse tahmin bile edemezdi" ifadelerini kullandı.

“Türkiye’ye Nefes Aldıracağız”

Toplantıda ülkenin sosyal ve ekonomik sorunlarına da değinen Mustafa Destici, adalet, ekonomi, eğitim ve ahlak gibi alanlardaki sorunların devam ettiğini söyledi. Destici, “Toplumumuzun büyük bir kısmı hala adaletten şikayet ediyorsa, önemli bir kısmı hala ekonomik zorluklardan bahsediyorsa, toplumumuzun önemli bir kısmı eğitimin yetersizliğinden bahsediyorsa, toplumumuzun önemli bir kısmı ahlak ve maneviyat konusunda bir çöküş olduğundan bahsediyorsa, toplumumuzun önemli bir kısmı maalesef gençlerimizi geleceğe iyi bir şekilde hazırlamadığımızdan bahsediyorsa, o zaman problemler önemli oranda devam ediyor demektir. İşte bu problemlerin tek çözüm adresi Büyük Birlik Partisi'dir. Bugüne kadar mücadelemizden asla geri durmadık, asla yılmadık, asla yıkılmadık. Büyük Birlik Partimizi iktidarla buluşturacak ve Türkiye’ye nefes aldıracak, milletimize tüm beklentilerini de evelallah karşılayacağız" dedi.

“Milletimizi Depreme En İyi Şekilde Hazırlayacağız”

Mustafa Destici, 1999 Gölcük Depremi’nden sonra yeterince ders çıkarılamadığını ve 2023 Kahramanmaraş depremlerinde eksiklerin tekrar gün yüzüne çıktığını dile getirdi. Depreme hazırlığın önceden yapılması gerektiğini vurgulayan Destici, şöyle devam etti:

"1999'da maalesef büyük bir deprem yaşadık; Gölcük Depremi. Maalesef gerekli dersleri alamadık ve yeni depremlere tam olarak hazırlanamadığımızı nerede gördük; 2023 Kahramanmaraş depremlerinde. Elbette ki büyük bir depremdi, 100 yılın afeti.

Elbette ki devletimiz, hükümetimiz, devletimizin imkanlarını seferber ederek deprem bölgelerimize koştu. Depremzedelerimizin yanında oldu. Ve iki yıldan bugüne kadar yapılanlara baktığımızda büyük işler yapıldığını bu kadar kısa sürede gördük. Ama ne zaman gördük; depremden sonra yapıldığını gördük. Halbuki depreme depremden önce hazırlanmamız gerekiyor. Maalesef bu hazırlık noktasında hala büyük eksikliklerimiz olduğunu görüyoruz.

İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladığımız bir günde İstanbul’da, Silivri’de bir deprem yaşandı. Bu deprem 6.2 değil de 7’nin üzerinde bir deprem olsaydı, denizde değil de Allah muhafaza etsin karada olsaydı, ne büyük bir yıkım, ne büyük bir felaket, başta insan kaybı olmak üzere ne büyük bir kayıp olacağını kimse tahmin bile edemezdi. Ama maalesef herkes İstanbul’da yaşanacak 7’nin üzerindeki bir depremin bir milli güvenlik meselesi oluşturacağını bildiği halde, maalesef yerel yönetim başta olmak üzere üzerine düşen vazifeyi bugüne kadar yerine getirmediğini görüyoruz. Gerçekleri söylemek zorundayız.

Cumhuriyet Halk Partisi kadrosunun çok başka bir gündeminin olduğunu görüyoruz. Yasalara, planlama ilkelerine ve yapılaşma kurallarına tavizsiz bir şekilde uymak ve tamamı haksız kazanç sağlama amacı taşıyan suistimallere engel olmaktır. Hepsi bu kadar, yapılması gereken budur. Ama hiç kimse yapmadı ya da yapamadı. Ama evelallah milletimiz bize yetki verecek ve biz bütün kötülükleri ortadan kaldıracağımız gibi bunu da ortadan kaldıracak ve ülkemizi, milletimizi depreme en güzel şekilde hazırlayacağız."

“DEM Partisi Hainlikte Ermenilerden İleri Gitti”

Konuşmasında terörle mücadeleye de değinen Destici, DEM Partisi’ni sert sözlerle eleştirdi. Destici, Türkiye'nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Karşımızdaki suç örgütü aynı zamanda bir katiller sürüsü, işlemediği suç kalmamış; çocuk kaçırma, kundakta bebek öldürme, uyuşturucu, kadın ticareti. Yani hangi suç geliyorsa aklınıza, bu suçların tamamını işlediler. Kimileri diyor ki müzakere ederek, çözüm süreciyle, konuşarak; bu işler denendi daha önce, hiç netice alınamadı. Tavrımızı söyledik ilkesel olarak.

Biz müzakere ederek, konuşarak, görüşerek bir sonuç elde edilemeyeceğini, terörle müzakere edilemeyeceğini ancak mücadele edileceğini ve mücadele ile terörün kazanacağını söyledik. Son hafta yaşanan hadiseler, bizim ne denli haklı olduğumuzu ortaya koydu. 24 Nisan, biliyorsunuz sözde Ermeni soykırımı iddialarının ortaya atıldığı yıl dönümü.

Ermenistan Devlet Başkanı Paşinyan, bu gösteriler sırasında Erivan’da Türk ve Azerbaycan bayrakları yakanları kınadı. Amerika Devlet Başkanı bunu soykırım olarak nitelemedi. Ama bizim Meclisimizde bulunan, ama aslında bulunmaması gereken terör örgütünün partisi DEM, etnik kimlik, inanç ve fikir soykırımı olarak açıkladı. 40 yıllık vatan haininden bir günde vatansever olur mu? Bunlar hain, bunlar Ermeni'den daha Ermeni."