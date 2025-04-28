Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) son yıllarda ülkemizde gerçekleşen depremlerden kaynaklı hayata geçirdiği Akyurt ilçesinde bulunan Afet Eğitim ve Lojistik Merkezini ABB Başkanı Mansur Yavaş ziyaret etti. Lojistik Merkezinde Başkan Yavaş deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenler konusunda bilgi verilirken, ülke olarak depreme ne kadar hazırlıklı olduğumuz konusunda konuştu.

"Gecikmeden harekete geçmek zorundayız"

Afet Eğitim ve Lojistik Merkezini ziyaret eden ABB Başkanı Yavaş'ın ifadeleri şöyle: "Deprem, ülkemizin kaçınılmaz gerçeği. Akyurt’ta kurduğumuz Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi’nde incelemelerde bulunduk. Afet gelmeden önce hazırlıklı olmak, gecikmeden harekete geçmek zorundayız." dedi.

" Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi'nin amacı nedir "

Akyurt Balıkhisar Mahallesi’nde, Esenboğa Havalimanı’nın yanında 7 bin metrekarelik alanda kurulan Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi, afetlerden önce, afet sırasında ve sonrasında ihtiyaç duyulan desteği sağlamak, eğitim vermek ve afetzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet veriyor. Merkezde çadır, konteyner, mobil tuvalet ve duş, mobil çamaşırhane, görev kıyafetleri, tekstil ürünleri ve yaşamsal malzemelerin yer aldığı 1000 metrekarelik bir depo bulunuyor. Ayrıca 75 kişilik iki eğitim sınıfı, 200 konteyner tuvalet, 8 mobil duş ünitesi, 40 tek kişilik duş kabini, 60 demonte konteyner, bir forklift ve 200 çadır hazır durumda. Afet bölgelerinde kullanılmak üzere, günde 30 bin kişiye yemek, 20 bin kişiye çorba dağıtabilen 5 mobil mutfak ve 2 çorba dağıtım TIR’ı ile mobil fırın ve mobil manav da hazır bekletiliyor.

Afet bölgelerine ilk ulaşan ekiplerden Ankara İtfaiyesi ise, 300 kişilik arama ve kurtarma ekibi, 7 tam donanımlı arama kurtarma aracı, 7 arama-kurtarma köpeği, 2 yaşam dorsesi, 4 karavan ve 15 kinomatik çadırla görev yapıyor.