‘Kahve Hazırlanıyor’ adlı eser, 1 milyon sterline (yaklaşık 1,3 milyon dolar) satıldı. Tablonun, Avrupa'daki özel koleksiyonlarda bir asırdan fazla süreyle saklanmasının ardından tekrar gün yüzüne çıkması büyük bir olay olarak kaydedildi.

1881 tarihli olan ve daha önce ünlü fotoğrafçılar Jean Pascal Sebah ile Policarpe Joaillier tarafından çekilen siyah-beyaz fotoğraflardan bilinen bu tablo, Osman Hamdi Bey’in önemli sanat yapıtlarından biridir. Eserin, Osmanlı İmparatorluğu'nun zarif yaşam tarzını ve kültürünü yansıtan bir temsil olarak sanatseverler ve koleksiyoncular tarafından değerli bir parça olarak görülüyor.

Müzayedede Rekor Fiyat

Tablonun satışa sunulması, dünya çapındaki sanat camiasının ilgisini çekti. Eski Avrupa koleksiyonlarında uzun yıllar boyunca saklanan bu değerli eser, nihayetinde isimsiz bir alıcı tarafından telefon teklifiyle satın alındı. ‘Kahve Hazırlanıyor’ tablosunun yüksek satış fiyatı, Osman Hamdi Bey’in sanatına olan ilginin ve eserlerinin değerinin arttığını bir kez daha gözler önüne serdi.