Hacette Üniversitesi Beytepe Kampüsü gece saatlerinde karıştı. Edinilen bilgilere göre, 1 Mayıs bildirgesi dağıtmak isteyen öğrenciler karşıt görüşlü bir grup öğrenci tarafından sözlü saldırıya uğradı. İlk tartışmalar yatıştıktan sonra öğrenciler 1 Mayıs açıklamasını gerçekleştirdi. Açıklamadan sonra tartışmalar yeniden alevlendi. Ülkücü olduğu iddia edilen bir grup, bildiri dağıtan öğrencilere fiziksel saldırıda bulundu. Olaylar sırasında bazı öğrenciler yaralandı. Özel Güvenlik Birimi (ÖGB) devreye girerek gerginliği sakinleştirmeye çalıştı, ancak öğrenciler arasında tepkiler büyüdü.

Yaralılar ve Polis Müdahalesi

Olay sonrası, yaralanan öğrenciler hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi ve çevik kuvvet sevk edildi. Ancak polis gelmeden önce olaylar büyük ölçüde yatışmıştı. Bunun üzerine, sosyal medyada öğrenciler, ÖGB'nin yetersiz müdahalesine ve Ülkücü gruba tepki gösterdi.

Öğrencilerin Talepleri

Öğrenciler, can güvenlikleri sağlanana kadar yurtlarına dönmeyeceklerini belirtti. Olayların sona ermesine rağmen, sosyal medyada duyurulması için çağrılar yapıldı. Yaşananlar, kampüste büyük yankı uyandırdı.