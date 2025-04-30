Bu kez attığı gollerle değil, yaptığı asistlerle ön plana çıkan 22 yaşındaki golcü, Başakşehir karşısında Kubilay ve Emerson’a iki asist yaptı. Romulo, 2024 sezonunda ligde 11 gol atıp, 9 asist yaparak takımının hücum gücüne büyük katkı sağladı.

Romulo'nun Göztepe'ye Katkısı Devam Ediyor

Göztepe'nin bu sezon attığı toplam 51 golün 20’sine direkt katkıda bulunan Romulo, gol yükünün yüzde 40’ını tek başına üstlendi. Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası’nda da 4 gol atıp, 4 asist yaparak her iki kulvarda da yıldızlaştı. Geçen sezon 1. Lig’den Göztepe’ye katılan Romulo, kısa sürede Süper Lig’e damgasını vurdu.

Göztepe'de Gelecek Planları

Romulo'nun 2028 yılına kadar Göztepe ile sözleşmesi bulunuyor ancak performansı göz önüne alındığında, yaz transfer döneminde yüksek bir bonservis bedeliyle satılması bekleniyor. Göztepe, Brezilyalı oyuncusunun transferinden önemli bir gelir elde edebilir.