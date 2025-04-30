Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), artan baskılar ve zorlu çalışma koşulları altında gazetecilik mesleğini sürdürmeye çalışan basın emekçilerini 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda dayanışma için alanlara davet etti. Dernek Gazetecilerin baskılara, fiziki saldırılar, haksız gözaltı ve tutuklamalar ile daralan istihdam alanları ve açlık sınırının altına düşen ücretler gibi sorunlarla mücadele ettiğini belirtti.

ÇGD açıklamasında; “Mesleğimizin üzerindeki baskılar her geçen gün daha da derinleşiyor. Haber takibi yapan arkadaşlarımız haksız yere gözaltına alınırken ‘Halkın haber hakkı’ için mücadele eden arkadaşlarımız soruşturmalarla iş yapamaz hale getiriliyor,” ifadelerine yer verildi. Dernek, siyasi baskılara ve yargının gazetecilere karşı bir sopa gibi kullanılmasına boyun eğmediklerini vurgulayarak, “Mesleğini özveriyle ve meslek onurunu öne alarak yapan yüzlerce meslektaşımızın olduğu inancıyla ‘Gazetecilik suç değildir’ demekten bir gün bile vazgeçmiyoruz,” dedi.

ÇGD'DEN 1 MAYIS ÇAĞRISI!

1 Mayıs’ta birlik ve dayanışmayı güçlendirmek, mesleği ve emeği savunmak için tüm meslektaşlarını ÇGD çatısı altında bir araya gelmeye çağıran dernek, Ankara'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde saat 11:30'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Önünde buluşacaklarını duyurdu. ÇGD, sansür, hak gaspları, güvencesizlik ve mesleğin işlevsizleştirilmesine karşı tüm gazetecileri 1 Mayıs’ta ÇGD pankartı altında yürümeye davet ediyor. Dernek, basın emekçilerinin çalışma alanlarından yükselen itirazı ortak bir mücadeleyle 1 Mayıs’a taşımayı hedefliyor.