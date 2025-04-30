Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın kültürel ve tarihi mirası için yeni ve önemli bir adım attıklarını açıkladı.

Yavaş'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda;

''Ankara’nın tarihi ve kültürel mirası için önemli bir adım daha attık. ‘Ankara Modern Bir Cumhuriyetin Planlaması ve İnşası’ başlığıyla Atatürk Bulvarı Unesco Dünya Mirası Geçici Listesine eklendi. Başkentimizin Unesco Başkentler ağında yer almasında emeği geçen tüm kurumlara, uzmanlara ve akademisyenlere teşekkür ediyorum.'' açıklaması yer aldı.

Ankara’nın tarihi ve kültürel mirası için önemli bir adım daha attık.



‘Ankara Modern Bir Cumhuriyetin Planlaması ve İnşası’ başlığıyla Atatürk Bulvarı Unesco Dünya Mirası Geçici Listesine eklendi.



Başkentimizin Unesco Başkentler ağında yer almasında emeği geçen tüm kurumlara,… pic.twitter.com/UdcJthqSyR — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 30, 2025