Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL)'ün 21-27 Nisan tarihlerini kapsayan "Avrupa Havacılık Raporu"na göre, İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1482 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak zirvede yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı sırasıyla günlük 1419 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1357 uçuşla Londra Heathrow, 1344 uçuşla Paris Charles De Gaulle ve 1314 uçuşla Frankfurt havalimanları izledi.

İSTANBUL HAVALİMANI

2018 yılında hizmete giren İstanbul Havalimanı, Türkiye'nin en büyük ve dünyanın önde gelen havalimanlarından biridir. Şehir merkezine yaklaşık 35 km mesafede konumlanan bu modern tesis, geniş terminal binaları, çok sayıda uçuş pisti ve yüksek yolcu taşıma kapasitesiyle dikkat çekiyor. Havalimanına kara yolu ve raylı sistemlerle kolayca ulaşım sağlanabilmektedir.

Türk Hava Yolları'nın ana üssü olan İstanbul Havalimanı, hem uluslararası hem de iç hatlarda yoğun bir uçuş trafiğine ev sahipliği yapmaktadır. Modern mimarisi, kapsamlı duty-free alanları, çeşitli yeme içme seçenekleri ve diğer yolcu hizmetleriyle konforlu bir seyahat deneyimi sunmayı hedeflemektedir. Gelecekteki genişleme projeleriyle havalimanının kapasitesinin daha da artırılması planlanmaktadır.