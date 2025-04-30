Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Başakşehir'de otobüs üzerinden toplanan halka konuşma yapıyor.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı başta İmamoğlu davası olmak üzere birçok konuda eleştirdi. Özgür Özel, ''Trump’ın sofrasına oturdular.'' dedi.

Toplanan kalabalık, ''Hak, Hukuk, Adalet'' tezahüratında bulundu.

Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde yatan Ekrem İmamoğlu ve öğrenciler için selam yolladı. Özel daha sonra otobüsten 'Yiğidim Aslanım' şarkısının çalınmasını istedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidarı Kanal İstanbul projesi üzerinden sert bir dille eleştirdi. Özel, ''Kanal İstanbul bu darbenin siyasi ve mali hedefidir.'' dedi. Özel, ''İstanbul'un muhafızı Ekrem İmamoğlu bu projeye geçit vermemiş ve bu yüzden gözaltına alınmıştır.'' açıklamasında bulundu.

Özgür Özel, ''İmamoğlu 'Ya İstanbul ya Kanal İstanbul' demiştir. Bunu görünce rakibi Murat Kurum seçim sürecinde Kanal İstanbul'dan vazgeçtik dedi.'' ifadesinde bulundu.

Özel, Ak Parti döneminde dikilen gökdelenlere dair ''İstanbul'a 253 adet hançer saplanmıştır.'' eleştirisinde bulundu.

Özgür Özel, ''Sandığı koy İstanbul karar versin, İstanbul mu Kanal mı diye' açıklamasında bulundu.

Özel, ''19 Mart darbesinden sonra harcanan para ile emekli maaşını 30 bin lira yapabilirdik. Atanamayan öğretmenleri atar 3 yıl boyunca maaşlarını ödeyebilirdik.'' dedi.

Özgür Özel, ''Erdoğan grup toplantısında baklayı ağzından çıkardı. 'CHP'li kaç adayı daha telef edeceğim' dedi' açıklamasında bulundu.

Özel, halkın erken seçim için imza toplanması gerektiğini vurguladı ve tüm halkı imza vermeye davet etti.