Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir açıklama yayımlayarak, tüm işçi ve emekçilerin gününü kutladı. Açıklamada, çalışanların yaşamın ağır yükünü yılmadan taşıdığını ve döktükleri alın terine emeklerini sığdırdığını vurgulandı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yaşamın ağır yükünü asla yılmadan omuzlarında taşıyan, döktükleri her bir damla alın terine emeklerini de sığdıran tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü içtenlikle kutlarız. Ülkemizin kalkınmasında, sporun gelişmesinde ve toplumun her alanında emeklerinin katkısı olan tüm çalışanlara şükranlarımızı sunarız.”

Yaşamın ağır yükünü asla yılmadan omuzlarında taşıyan, döktükleri her bir damla alın terine emeklerini de sığdıran tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü içtenlikle kutlarız. pic.twitter.com/4hz7SoakXK — TFF (@TFF_Org) April 30, 2025