Akyazı Avcılık Atıcılık Balıkçılık İhtisas Spor Kulübü Derneği (AKDER) tarafından organize edilen ‘’AKDER 17. Ulusal Turna Balığı Yakalama Yarışması’’ büyük bir coşku ve heyecan içerisinde Sakarya’nın Arifiye İlçe sınırlarında yer alan Gölpark, Sapanca Gölü’nde gerçekleştirildi.

26- 27 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen yarışmada Sakarya ili haricinde ülkemizin birçok illerinden katılım sağlayan 66 takım 132 sportif balıkçı mücadele etti. Yarışmadayakalanan 260 adet Turna Balığı yarışmacılar tarafından anında ölçülerek görüntüleri whatsapp üzerinden masa hakemlerine ulaştırılıp hakemlerin onayı sonrasında video eşliğinde anında canlı olarak suya bırakıldı.

Cumartesi günü öğlen saatlerinden itibaren aileleri ile birlikte yarışma alanında toplanmaya başlayan yarışmacılar, akşam saatlerine kadar alanda çadırlarını kurdular. Festival havasında geçen organizasyonda AKYAZI Belediyesi ve AKDER tarafından ikram edilen akşam yemeği sonrasında değişik illerden katılan sporcular dostları ile buluşmanın heyecanı içerisinde hasret giderip geç saatlere kadar eğlendiler.

Sabah kahvaltısı sonrasında 6.00’da başlayan yarışma Sapanca Gölü’nün eşsiz doğası eşliğinde kıyasıya yapılan mücadelenin ardından saat 13.00’ de sona erdi.

Ödül töreninde, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Sakarya Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Alper Alp’in katılım sağladığı törende ASOF Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı M. Serkan İnanç ve Yönetim Kurulu, ülkemizin değişik illerinden gelen dernek başkanları da hazır bulundu.

İki kategoride yapılan yarışmada

En çok Balık Yakalama Kategorisinde;

Birinci SAAB4 Takımı Fatih Boz ve Fatih Boztepe 588 cm.

İkinci Tutangalar 5 Takımı Güngör Demirci ve Necmettin Göçmez 562 cm.

Üçüncü SAAB1 Takımı Volkan Serdar ve Yasin Bilgin 543 cm.

En Büyük Balık Yakalama Kategorisinde;

Mulberry Carp Takımı Murat Tezer ve Muhammed Cengiz 99 cm. ile dereceye girdi.