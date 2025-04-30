EBRU APALAK

Etimesgut Belediyesi bünyesinde kurulan Emekli Tiyatrosu oyuncuları, 29 Nisan’da Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi’nde Sadık Şendil’in yazdığı “Yedi Kocalı Hürmüz” oyununu sahneledi. Oyuna izleyicilerin ilgisi yoğundu. Salon tamamen dolarken, birçok izleyici oyunu ayakta ya da yere oturarak izledi.

Oyunun yönetmenliğini Kent Tiyatrosu oyuncusu Rukiye Rabia Kaya üstlendi. Oyunculardan Sevtap Gökçınar yönetmen yardımcısı olarak görev aldı. Kostüm ve aksesuarları Kobat Sanat Tiyatrosu ile tüm oyun ekibi hazırladı. Oyunun müzik ve ses tasarımı Murat Can Atalay’a, müzik danışmanlığı Ahmet Murat Gedikli’ye, ışık tasarımı Zeynel Işık’a, dekor tasarımı ise Serter Çetiner’e ait.

“KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM”

Oyunda rol alan Emekli Tiyatrosu’nun oyuncuları SONSÖZ’e konuştu. İki yıl önce İletişim Başkanlığı’ndan emekli olan Seyhan Özdemir (62), ilk kez Emekli Tiyatrosu’nda oyunculuk eğitimi aldı. Üç ay süren provaların verimli geçtiğini belirten Özdemir, “Kendimi çok iyi hissediyorum.” dedi.

Oyunda “Kadı” karakterini canlandıran Veli Güçtekin (59) de ilk defa oyunculuk eğitimi aldığını ifade etti. Güçtekin, oyunculuğa devam etmek istediğini belirtti.

“Yedi Kocalı Hürmüz”, Emekli Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği dokuzuncu oyun oldu.Emekli Tiyatrosu, 15 Şubat’ta ilk defa “Düğün ya da Davul”, 21 Nisan’da ise “Kanlı Nigâr” oyunlarıyla izleyiciyle buluşmuştu.