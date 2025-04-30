Osmanlı’nın Birinci Dünya Savaşı’ndaki en büyük zaferlerinden biri olan Kut'ül Amare belgeseli beyaz perdeye aktarılarak, seyirci ile buluştu. Yönetmenliğini Koray Demir’in yaptığı ve Doludizgin Creative Films’in TRT ile ortak yapımı olarak gerçekleştirilen bu belgesel filminde 3 yılda 7 ülkede gerçekleştirilen çekimlerle ve son teknoloji canlandırmalarla hayata geçirildi. Tarihçi kimliği ile bilinen Koray Demir belgeselde ki konuyu tüm yönleriyle ele aldı. Yönetmen koltuğundaki Koray Demir, 14 ülkede en iyi belgesel ve en iyi belgesel Yönetmeni ödüllerini kazandı ve birçok prestijli festivalde yarışma bölümüne seçildi.

Tarihin Derinliklerinde Eşsiz Bir Mücadele!

Kut’ül Amare, Osmanlı’nın Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Zaferi'nden sonra kazandığı en büyük zaferlerden biri olarak biliniyor. Irak Cephesinde gerçekleşen bu mücadele, yıllar sonra tüm detaylarıyla belgesel formatında hayata geçirildi. Yönetmen Koray Demir, uzun yıllar süren araştırmalar ve savaş alanlarına yaptığı özel seyahatlerle projeyi senaryolaştırdı. Çekimler, 7 ülkede 3 yıldan fazla bir sürede tamamlandı.

Yıllardır Süren Araştırmalar ve Teknoloji!

Kut'ül Amare, Türkiye, Irak, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika’da çekildi. Türk, İngiliz ve Arap tarihçiler, gazeteciler ile dönemin aşiret liderlerinin yaşayan akrabalarıyla binlerce dakikalık görüşmeler yapıldı. Savaş meydanlarının çekimleri, günümüzde tehlikeli bölgelerden biri olan Irak'ta tamamlandı. Canlandırma sahneleri için 40'tan fazla aktörle çalışılırken, yüksek teknolojilik kamera sistemleri kullanıldı. Görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki, Bolt ultra slow-motion robotik kamera sistemi kullanarak, detaylı görselleştirmeye katkı sağladı. Gerçekçi bir savaş atmosferi yaratmak için her detay titizlikle planlandı.

Hollywood’da CGI ile Savaş Meydanı

Los Angeles stüdyolarında çekilen Bullet-Time CGI özel sekansları, aktör performanslarının bilgisayar ortamında yeniden düzenlendi. Böylece Savaş meydanları, bu teknolojiyle çarpıcı bir şekilde canlandırılmış oldu. Binlerce dakikalık röportajlar, savaş meydanı çekimleri, harita animasyonları, Motion graphics, CGI sekansları ve dramatik canlandırmalar, aylar süren post prodüksiyonla gerçekleştirildi. Belgesel filminin müziklerini Yücel Arzen yaparken, anlatıcı sesi usta oyuncu Halil Ergün tarafından seslendirildi.

Yönetmen Koray Demir'den Belgesel Hakkında Özel Açıklama!

Orta Doğu ile ilgili yaptığı çalışmalarla bilinen yönetmen Koray Demir, Kut'ül belgeseli hakkında açıklamada bulundu. Demir'in açıklaması şu şekilde; “Bu film, bir imparatorluğun yıkılış öyküsüne farklı bir perspektiften bakmaya davet ediyor. Soruları cevaplamaktan çok, soru sormayı teşvik eden bir bakış açısıyla hazırlandı. Bilginin değersizleştiği bir çağda, tarihte ötekileştirilmiş insanların hikayelerini gün yüzüne çıkarmayı hedefledim. Acılar çekmiş, fedakarlıkları görmezden gelinmiş bu insanların anılarını vicdanlı izleyicilerin hafızasında canlı tutabilirsem, görevimi yerine getirmiş sayarım. Gerçeği arayan herkese saygıyla, bu çabaya katkıda bulunmak istiyorum. Umarım gerçekle ‘olması istenen’ anlatılar arasındaki farka ışık tutabilirim.”

Filmin Künyesi!

Filmin Adı: Kut’ül Amare - Masaldan Gerçeğe

Yapımcı Firma : Doludizgin Creative Films

Yönetmen ve Yazar : Koray Demir

Yapımcılar : Aynel Hayat, Yasemin Demir, Koray Demir

Anlatıcı : Halil Ergün

Görüntü Yönetmeni : Gökhan Tiryaki

Müzik : Yücel Arzen

Kurgu Yönetmeni : Eray Demir

Yapım Sorumlusu : Kasım Aşmer, Halil Ersan

Line Prodüksiyon USA: Alper Nakri

Line Prodüksiyon Middle East: Ahmed Al Ibrahim

Sanat Yönetmenleri: Erhan Alabaş, Mya Schmalz

Görsel Efekt Supervizörleri: Manuel Rey Gonzalez, Serkan Zelzele

Aksiyon Kareografi : Raiim Muradov - NOMAD

Kut’ül Amare Zaferi Nedir?

Kut’ül Amare Zaferi, 29 Nisan 1916’da Osmanlı Ordusu’nun Irak Cephesi’nde İngiliz Ordusu’na karşı kazandığı büyük bir zaferdir. Çanakkale Zaferi’nden sonra Osmanlı’nın en önemli başarısı olarak görülen bu olay, Dicle Nehri kıyısındaki Kut kasabasında gerçekleşti. İngiliz tarihçi James Morris, bu yenilgiyi “Britanya askeri tarihinin en aşağılık teslimi” olarak tanımlamıştır. Zafer, Halil Paşa’nın (KUT) liderliğinde, zor şartlar altında mücadele eden Osmanlı askerlerinin direnişiyle kazanıldı. İngilizlerin 13.300 askeri, 13 general ve 481 subayı esir alındı. Bu başarı, Osmanlı’nın son büyük zaferlerinden biri olarak tarihe geçti.

Kut Kasabası Nedir?

Kut Kasabası, Türk-İslam tarihinde önemli bir yer tutan, özellikle Büyük Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kullanılan bir kavramdır. "Kut", eski Türklerde hükümdarlık yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılan kutsal bir güçtür. "Kut Kasabası" ise bu kutsal yetkinin merkezi olarak görülen yerleşim yeri anlamına gelir.

Halil Paşa (Halil Kut) Kimdir?

1882 yılından İstanbul’da doğan Halil Kut Türk bir askerdir. Kut'ül Ammare Kahramanı olarak bilinir ve Enver Paşa’nın amcasıdır. 1934 yılında Soyadı Kanunu'nun çıkmasından sonra Mustafa Kemal Atatürk tarafından Kut’ül Amare Zaferi nedeniyle kendine "Kut" soyadı verildi. Harp Akademisi'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün sınıf arkadaşıydı. 1902 yılında Harp Akademisi'nden Mümtaz Yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu ve İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin üyesi oldu. 31 Mart isyanı döneminde İran'daki hürriyet hareketine desteğe gönderildi. 23 Ocak 1913 tarihindeki Bab-ı Ali Bakını'ndan sonra İstanbul Merkez Komutanlığı'na atandı.ümgeneral Charles Vere Ferrers Townshend komutasındaki İngiliz 6. Poona Tümeni (Hint Tümeni) Bağdat'a ilerlemeye çalışırken 22-23 Kasım 1915 tarihlerinde Selman-ı Pak Muharebesi'ni kaybederek geri çekildi ve 3 Aralık'ta Kut'ül Ammare kasabasına sığındı. İngilizler Kut'u ele geçirmek için General Aylmer komutasındaki Tigris (Dicle) Kolordusuyla hücuma geçtiyse de 6 Ocak 1916 tarihinde Şeyh Saad Muharebesi'nde 4000 askerini kaybederek geri çekildi. Kafkasya Cephesi'nden kolordusuyla beraber Irak Cephesi'ne takviyeye gelen Halil Bey, bu muharebede geri çekilme emrini veren Miralay Nurettin Bey'in yerine 9. Kolordu Komutanı olarak atandı.

Komutasındaki 9. Kolordu ile İngiliz kuvvetlerine 13 Ocak 1916 tarihinde Vadi Muharebesi'nde 1600, 21 Ocak tarihinde de Hanna Muharebesi'nde 2700 personeli kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler Mart başında tekrar taarruza geçti. Ancak 8 Mart 1916 tarihinde Sabis mevkiinde Miralay Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettiyse de 3500 asker zayiat vererek geri çekildi. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi. 19 Nisan 1916 tarihinde Müşir Colmar von der Goltz Paşa, Bağdat'ta bulunan karargâhında tifüsten ölünce, genç yaşta olmasına rağmen Mirliva Halil Paşa 6. Ordu komutanlığına atandı. 29 Nisan 1916 tarihinde Irak Cephesi'nde Kut'ül Ammare kasabasında General Charles Townshend komutasındaki İngiliz ordularını esir aldı. İngiliz General, Kut'ta yaşanan açlıktan dolayı diğer 4 general, 481 subay ve 13100 er ile birlikte teslim oldu.

Yönetmen Koray Demir Kimdir?

Yönetmen Koray Demir, Türk sinema ve belgesel sektöründe tanınan bir yönetmendir. En önemli eserleri arasında, Kut’ül Amare’yi konu alan belgesel filmi yer alıyor. Koray Demir, uzun yıllar Orta Doğu’da gerçekleştirdiği çalışmalarla ile de adından söz ettiriyor. Bölgenin tarihî ve kültürel dinamiklerine olan hâkimiyeti, Kut'ül Amare belgeselinde tarihî olayları farklı bir perspektiften sunmasını sağlarken, Demir, belgeselde ötekileştirilmiş insanların hikâyelerini öne çıkararak tarih alanındaki eksikliklere dikkat çekti.

Koray Demir’in daha önceki projeleri hakkında sınırlı bilgi olsa da, Kitapyurdu’da adı geçen TRT Arşiv serisi 40, Ramazan Klipleri adlı çalışmada yer aldığı ifade ediliyor. Ayrıca Demir'in uluslararası festivallerde ödül kazanan başka projelerde de çalıştığı biliniyor.