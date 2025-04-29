3. Beypazarı Kitap ve Kültür Günleri son gününde birbirinden güzel etkinliklerle Suluhan'da kitapseverler buluştu. Etkinlikte 7'den 70'e herkesin vakit geçirebileceği ,geleneksel gölge oyunu, doğa sohbeti, şampiyonluk hikayeleri ve özel eğitim seminerinenden oluşan programlarla vatandaşlar eğleniyor.

"Birbirinden farklı etknliklerle Suluhan'da buluşuyoruz"

Beypazarı Belediyesi etkinliğe ilişkin şöyle duyuru yaptı: "Beypazarı Kitap ve Kültür Günleri’nde yarın da dopdolu bir programla Suluhan’da buluşuyoruz. Geleneksel gölge oyunundan doğa sohbetlerine, şampiyonluk hikayesinden özel eğitim seminerine kadar birçok etkinlik sizleri bekliyor." ifadeleri kullanıldı.