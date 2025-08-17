Altınköy Açık Hava Müzesi’nde dünyaya gelen geyik yavrusu, ziyaretçilere neşe kaynağı oldu. 'Benek' ismi verilen yavru, kendisi ve ailesi için özel olarak oluşturulan doğal yaşam alanlarında uzman veteriner hekimlerin gözetiminde büyüyor.

Altındağ Belediyesi tarafından köy hayatını tanıtmak amacıyla kurulan müze, yel değirmeni, asma köprü, tarihi evler, gül bahçesi ve bakkal gibi alanların yanı sıra keklik, kaz, tavus kuşu, ceylan ve geyik gibi çeşitli hayvanlara da ev sahipliği yapıyor. Ziyaretçiler, müzede hem köy hayatını hem de hayvanların doğal yaşam alanlarını gözlemleyebiliyor.

Müzede zaman zaman doğan hayvan yavruları, ziyaretçiler için tatlı sürprizler oluşturuyor. Son olarak dünyaya gelen geyik yavrusu, doğal yaşam alanında diğer geyiklerle uyum içinde yaşıyor ve kendisini izlemeye gelen çocuklara ve ziyaretçilere keyifli anlar yaşatıyor.

'Geyiklerimiz hem sağlıklı hem mutlu'

Altınköy Açık Hava Müzesi Müdürü Dilek Kara Yılmaz, geyik yavrusunun doğumunu AA muhabirine değerlendirerek, müzelerinin ekolojik bir yaşam alanı sunduğunu ve birçok hayvan türünü barındırdığını belirtti. Yılmaz, geyik ve ceylan bölgesinde 8 dişi ve 3 erkek geyik bulunduğunu, son olarak bir yavru daha dünyaya geldiğini ifade etti.

Çocukların ve ziyaretçilerin yoğun ilgisi olduğunu dile getiren Yılmaz, “Geyik yavrumuzun benekleri fazla olduğu için ziyaretçilerimiz ona 'Benek' adını verdi. Biz de bu ismi uygun gördük.” dedi.

Geyiklerin türünün kızıl geyik olduğunu aktaran Yılmaz, “Kızıl geyikler doğal ortamlarında sağlıklı ve huzurlu yaşam sürdüklerinde yaklaşık 20 yıl yaşayabiliyor. Veteriner hekimlerimiz de gece gündüz bakım ve destek sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, müzedeki hayvanların bakımının titizlikle yapıldığını belirterek, “Geyiklerimiz ve diğer hayvanlarımız burada sürekli ürediğine göre hem çok mutlular hem de sağlıklılar.” dedi.