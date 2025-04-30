Kanal D ekranlarının büyük beğeni toplayan dizisi İnci Taneleri ile izleyici karşısına çıkan usta oyuncu Güven Kıraç, dizide hayat verdiği "Kasım" karakteriyle ilgili ilk kez konuştu. Yılmaz Erdoğan imzalı projede eczacı Kasım’ı canlandıran Kıraç, rolün kendisi için özel olarak yazıldığını belirtti.

Bir programa konuk olan Güven Kıraç, Yılmaz Erdoğan ile uzun yıllara dayanan dostluklarına değinerek, İnci Tanelerinin ikiliyi ilk kez aynı projede bir araya getirdiğini ifade etti. Kıraç, “Yılmaz ile çok eskiye dayanan bir arkadaşlığımız var. Sürekli görüşürüz ama hiç birlikte çalışmamıştık. Bu proje onun hayaliyle gerçekleşti” dedi.

Kasım Karakteri Güven Kıraç İçin Yazıldı

Kıraç, açıklamasında “Yılmaz, İnci Tanelerini tasarlarken Azem’in en yakın arkadaşı olan eczacı Kasım karakterinde beni düşünmüş. Böylece yıllar sonra birlikte bir projede yer alma şansı bulduk” sözleriyle projeye dahil olma sürecini aktardı.

İnci Taneleri’nin Oyuncu Kadrosu Dikkat Çekiyor

BKM yapımı olan İnci Taneleri, güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Dizide Yılmaz Erdoğan’a Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Bora Cengiz, Yasemin Baştan ve Gülenay Kalkan eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

İnci Taneleri Yeni Bölümleriyle Kanal D’de

Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı İnci Taneleri, yeni bölümleriyle her perşembe saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.