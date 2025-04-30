Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerine göre, 2024 yılı Mart ayında ihracat yüzde 3,4 artışla 23 milyar 415 milyon dolar, ithalat ise yüzde 2,2 artarak 30 milyar 610 milyon dolar seviyesine kadar çıktı.

Dış Ticaret Açığı Martta Azaldı

Mart ayında dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azalarak 7 milyar 196 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75,6’dan yüzde 76,5’e çıktı.

Ocak-Mart Döneminde Dış Ticaret Açığı Arttı

2024 yılının ilk üç ayında ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artış göstererek 65 milyar 323 milyon dolara çıktı. İthalat ise yüzde 4,5 artışla 87 milyar 811 milyon dolar oldu. Ocak-Mart döneminde dış ticaret açığı yüzde 11 yükselerek 22 milyar 488 milyon dolara ulaştı. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 75,9’dan yüzde 74,4’e geriledi.

Enerji ve Altın Hariç Dış Ticaret Dengesi

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç tutulduğunda, Mart 2024'te ihracat yüzde 3,3 artarak 21 milyar 516 milyon dolara, ithalat ise yüzde 1,4 artışla 23 milyar 153 milyon dolara yükseldi. Bu kapsamda dış ticaret açığı 1 milyar 637 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aynı ayda dış ticaret hacmi yüzde 2,3 artarak 44 milyar 670 milyon dolara çıktı. Enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 92,9 oldu.