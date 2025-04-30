Ankara'da özel günler ve bayramlarda toplu taşıma araçlarının ücretsiz kullanım geleneği bu yıl da devam ediyor. EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde başkentte toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olarak sunulacak.

EGO'ya bağlı otobüsler, metro ve ANKARAY, 1 Mayıs 2025 tarihinde vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla herhangi bir ücret talep edilmeden hizmet verecek. Yetkililer, ücretsiz toplu taşıma hizmetinin sadece 1 Mayıs günü geçerli olacağını ve normal tarife uygulamasının diğer günlerde devam edeceğini belirtti. Başkentliler, bu fırsattan yararlanarak 1 Mayıs etkinliklerine rahatça katılabilecek.

EGO Otobüslerinin hareket saatlerini ve güzergahlarını öğrenmek için EGO Genel Müdürlüğü'nün uygulaması kullanabilir, ya da www.ego.gov.tr'den ulaşabilirsiniz.