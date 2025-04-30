ABD'nin korumacı ticaret politikalarının küresel ekonomi üzerindeki etkileri sürerken, dünya genelindeki merkez bankaları para politikası kararlarında temkinli adımlar atmayı sürdürüyor. Avrupa Birliği (AB) ekonomisinde resesyon endişeleri ve imalat sektöründeki daralma gibi faktörler, merkez bankalarının karar alma süreçlerini daha karmaşık hale getiriyor.

Mayıs ayı, merkez bankalarının yoğun gündemiyle dikkat çekiyor. Japonya Merkez Bankası (BoJ), ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE), Güney Kore Merkez Bankası ve Avustralya Merkez Bankası (RBA) gibi önemli kuruluşların para politikası kararları bu ay boyunca piyasalarda belirleyici rol oynayacak.

BoJ'dan sabit faiz beklentisi

Mayıs ayının ilk günlerinde Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararı öne çıkıyor. Mart ayında politika faizini %0,50 seviyesinde sabit bırakan BoJ’un, 1 Mayıs'ta da aynı yönde karar alması bekleniyor. Haziran ayında ise faiz artışı beklentisi güçleniyor. BoJ'un açıklamalarında, şirket kârlılıklarında iyileşme ve sabit sermaye yatırımlarındaki artışa vurgu yapılmıştı.

Fed faizleri sabit tutabilir

ABD Merkez Bankası (Fed), artan enflasyon baskısı ve resesyon riskleri karşısında para politikasında temkinli bir tutum sergiliyor. 7 Mayıs’ta yapılacak toplantıda, Fed’in politika faizini %4,25-4,50 aralığında sabit tutması bekleniyor. Piyasalarda, Haziran ayında ise %66 ihtimalle faiz indirimi fiyatlanıyor. Fed'in Bej Kitap raporunda, gümrük vergilerinden kaynaklanan belirsizliğin ekonomik görünümü olumsuz etkilediği vurgulanmıştı.

BoE'den faiz indirimi beklentisi artıyor

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE), 8 Mayıs'taki toplantısında politika faizini %4,50’den %4,25’e indirmesi bekleniyor. Mart ayındaki toplantıda çoğunluk, faizleri sabit tutma yönünde oy kullanmıştı. Ancak son ekonomik veriler, gevşeme politikalarının devam edebileceği sinyalini veriyor. Analistler, BoE’nin ekonomiyi canlandırma amacıyla faiz indirimi döngüsünü sürdüreceğini öngörüyor.

Asya'da da faiz indirimleri gündemde

Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA), 20 Mayıs’ta yapılacak toplantıda politika faizini 25 baz puan indirerek %3,85 seviyesine çekmesi bekleniyor. RBA, şubat ayında da benzer bir adım atarak faiz oranını %4,35’ten %4,1’e düşürmüştü.

Yeni Zelanda Merkez Bankası’nın 28 Mayıs’taki toplantıda politika faizini %3,5’ten %3,25’e indirmesi öngörülüyor. Banka, nisan ayındaki açıklamasında enflasyonun hedef bandında kalmaya devam ettiğini ve jeoekonomik belirsizliklerin küresel büyümeyi olumsuz etkileyebileceğini belirtmişti.

Güney Kore Merkez Bankası'nın 29 Mayıs’ta açıklayacağı faiz kararına ilişkin ise net bir beklenti oluşmuş değil. Ancak bankanın nisan ayında faiz oranını %2,75’te sabit tutması, benzer bir kararın tekrarlanabileceğine işaret ediyor.

Avrupa'nın diğer merkez bankaları da takibe alınacak

Mayıs ayında ayrıca İsveç, Norveç, Romanya, Macaristan, Polonya ve Çekya merkez bankalarının para politikası kararları da piyasaların radarında olacak.

TCMB toplantısı haziranda

Nisan’da politika faizini 350 baz puan artırarak %46’ya yükselten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs ayında Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı yapmayacak. TCMB'nin bir sonraki faiz kararını 19 Haziran’da açıklaması bekleniyor.