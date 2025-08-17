Devlet destekli ödeme sistemi Troy kart, bankalar tarafından kullanıcıların talebi olmadan gönderilmeye başlandı. Ancak kart sahipleri, yurt dışında geçersiz olması, temassız ödeme sorunları ve mağazalarda kabul edilmemesi gibi birçok problem nedeniyle şikâyetçi.

Yoğun reklam kampanyalarına rağmen kullanıcı memnuniyeti düşük seviyede. Uzmanlar, Troy kartın kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi ve yurt dışı kullanımına uygun hâle getirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Kullanıcıların tepkilerinin başlıca nedenleri:

Yurt dışında geçersiz: %30

Temassız ödeme sorunu: %25

Zorla gönderilmesi: %20

Mağazalarda kabul edilmemesi: %15

Reklam baskısı: %10

Ayrıca, Troy kartın reklamında yer alan Milli Voleybolcu Zehra Güneş, sosyal medyada kullanıcıların eleştirilerinin odağı oldu. Kartın teknik sorunları ve yurt dışı kullanım eksiklikleri ile birlikte reklamda öne çıkan ünlü ismin rol alması, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkilerle karşılandı.