8 Eylül’de başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde, Ticaret Bakanlığı piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Özellikle kırtasiye ürünleri, okul çantaları ve kıyafetlerinde yapılan denetimlerde ürünlerin kimyasal, fiziksel, mekanik özellikleri ve etiketleme standartlarına uygunluğu kontrol ediliyor.

7 Ayda 2 Milyon 196 Bin Ürün Denetlendi

Bakanlık verilerine göre 2024’ün ilk 7 ayında 2 milyon 196 bin 747 ürün denetimden geçti. Denetimlerde önceki yıllara kıyasla güvensizlik oranında düşüş kaydedildi. Ancak oyuncak ve deterjan gruplarında riskli ürün oranının yüksek olduğu belirlendi.

Güvensiz Ürünlere Para Cezası ve Geri Çağırma

Riskli bulunan ürünlerden numuneler alınarak laboratuvarlarda analiz yapılıyor. Limitlerin üzerinde kimyasal içerdiği veya güvenlik şartlarını karşılamadığı tespit edilen ürünler için, risk değerlendirme komisyonlarınca karar alınıyor. Bu doğrultuda üretici veya ithalatçılara para cezası kesiliyor; ürünlerin piyasaya arzı durduruluyor, satışa sunulmasının önlenmesi, piyasadan toplatılması, geri çağırılması ya da imhası sağlanıyor. Ayrıca kamuoyuna da riskli ürünler hakkında uyarılar yapılıyor.

GÜBİS ile Uygunsuz Ürünler Takip Edilebiliyor

Bakanlık, 2018’de hayata geçirilen Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden uygunsuz ürünlerle ilgili bilgileri tüketicilerle paylaşıyor. Vatandaşlar, guvensizurun.ticaret.gov.tr adresinden sisteme erişerek piyasada tespit edilen riskli ürünleri görebiliyor.

Okul Alışverişinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Yeni eğitim dönemi öncesi okul alışverişi yapacak ailelerin de dikkat etmesi gereken noktalar bulunuyor:

Kırtasiye ürünlerinde üretici veya ithalatçı bilgileri yer almalı, marka ve modeli belli olan, Türkçe uyarılar bulunan ürünler tercih edilmeli.

Oyuncak görünümlü kırtasiye ürünlerinde yaş grubuna dair ibareler incelenmeli. Özellikle 36 aydan küçük çocuklar için risk oluşturan ürünlerde uyarılar dikkate alınmalı.

Boya malzemeleri, oyun hamurları ve parmak boyalarında CE işareti aranmalı.

Tekstil ürünlerinde etiketlerin Türkçe ve kolay okunabilir olması önem taşıyor.

Çocuk kıyafetlerinde bağcık, kordon veya küçük parçalı süslemeler gibi risk oluşturan detaylara karşı dikkatli olunmalı.

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi yapılan sıkı denetimlerle hem öğrencilerin hem de velilerin güvenli alışveriş yapması hedefleniyor.