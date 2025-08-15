8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranlarının görüşüldüğü toplantı sona erdi. Edinilen bilgiye göre Kamu İşveren Heyeti, 2026 yılı için ilk 6 ay yüzde 10, ikinci 6 ay yüzde 6 zam teklifine ek olarak memurların taban aylığına 1.000 TL artış önerdi.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini kapsayan görüşmelere, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın ev sahipliğinde yapılan toplantıda, hizmet kolları için müzakere sürecinin hafta sonu da dahil olmak üzere önümüzdeki hafta devam edeceği belirtildi.

Kamu işveren heyetinin ilk zam teklifi 12 Ağustos’ta açıklanmış, memur ve memur emeklilerine 2026 yılı için ilk 6 ay yüzde 10, ikinci 6 ay yüzde 6 zam önerilmişti. Bakan Işıkhan, müzakerelerde toplam 1107 madde üzerinde çalışıldığını belirterek, mali disiplin ile maaş dengesi arasında optimum noktanın hedeflendiğini söylemişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Amacımız, mali disiplin ile maaş dengesi arasında optimum noktayı bulmak, hem ülke ekonomisinin sürdürülebilirliğini hem de çalışanlarımızın refahını birlikte temin etmektir. Refahı tabana yayarak geçici değil sürekli bir kalkınmayı hedefliyoruz. İnşallah, sizlerle birlikte gece gündüz demeden çalışarak, üreterek, hizmetlerinizi sürekli geliştirerek, emeğinizin karşılığını alarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.