Mercedes-Benz'in satışları da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,41 oranında bir azalma kaydederek 33,22 milyar avroya geriledi. Şirketin araç teslimatları, 2024 yılının ilk çeyreğine kıyasla yüzde 3,6 oranında azalarak 446 bin 300 adede düştü.

ABD Gümrük Tarifeleri Endişesi

Mercedes-Benz, ABD'nin otomobil ithalatına yönelik açıklanan gümrük tarifelerinin tamamının yıl sonuna kadar yürürlüğe girmesi durumunda şirketin faaliyet karının, serbest nakit akışının ve satış gelirlerinin olumsuz etkileneceğini belirtti. Şirketin açıklamasında, tarife politikalarının ve bunların özellikle müşteri davranışları üzerindeki potansiyel etkilerinin, yılın geri kalanı için iş gelişimini güvenilir bir şekilde değerlendirmeyi zorlaştırdığı ifade edildi.

İleriye Dönük Görünüm

Mercedes-Benz, yüksek oynaklık ve belirsizlik ortamında yılın ikinci yarısına dair tahminlerini paylaşırken, müşterilerin davranışları ve küresel ekonomik faktörlerin, şirketin performansı üzerinde belirleyici olacağına dikkat çekti. Şirketin, 2025 yılı hedeflerine ulaşabilmesi için stratejik önlemler alacağı ve etkili bir şekilde kriz yönetimi gerçekleştireceği öngörülüyor.

Mercedes-Benz'in finansal performansı, özellikle otomotiv sektöründeki zorlu koşullar ve değişken dış faktörler göz önüne alındığında, otomotiv dünyasında dikkatle izlenen bir konu olmaya devam ediyor. Yılın geri kalanında nasıl bir performans sergileyeceği ise merakla bekleniyor.