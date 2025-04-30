AFAD verilerine göre, saat 08.36'da Ege Denizi'nin 130.48 kilometre açığında deprem meydana geldi. 4.4 büyüklüğündeki depreminin merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi olarak bildirildi. Yaşanan depremin derinliği ise 14.57 kilometre olarak kaydedildi.

Muhabir: Haber Merkezi