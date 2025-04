Altman, “Dün gece GPT-4o'ya en son güncellemeyi geri almaya başladık. Ücretsiz kullanıcılar için bu işlem %100 tamamlandı. Ücretli kullanıcılar için de geri alma süreci tamamlandığında güncellemeyi tekrar yayınlamayı planlıyoruz. Umarım bu, bugün ilerleyen saatlerde gerçekleşir” ifadelerini kullandı.

Geri alma kararının gerekçesine ilişkin detay verilmezken, Altman bu sürecin modelin kişilik özelliklerini daha doğru yansıtması amacıyla yapılan düzeltmelerle bağlantılı olduğunu belirtti. Şirketin, kullanıcı deneyimini dengelemek ve yapay zekâ yanıtlarında tutarlılığı artırmak için modeller üzerinde ince ayar yaptığı biliniyor.

Altman ayrıca, “Kişiliği modellemek için ek düzeltmeler üzerinde çalışıyoruz ve önümüzdeki günlerde daha fazlasını paylaşacağız” diyerek, modelin gelecekteki versiyonlarında kişilik, yanıt stili ve kullanıcı etkileşiminde daha doğal sonuçlar hedeflediklerinin sinyalini verdi.

YENİLİKLER NE BOYUTTA?

GPT-4o, OpenAI’nin önceki modellerine kıyasla daha hızlı yanıt verme, gelişmiş muhakeme yetenekleri ve çok modlu (metin, görsel, ses) etkileşim olanaklarıyla öne çıkıyor.

Henüz teknik ayrıntılar kamuoyuna açıklanmasa da, geri alımın temel nedeni olarak modelin kişilik modellemesindeki bazı ayarlamaların yeniden düzenlenmesi gösteriliyor. OpenAI, özellikle GPT-4o modeliyle daha insan benzeri ve kişiselleştirilebilir yanıtlar sunmayı hedefliyor.

GPT-4o, şirketin şimdiye kadarki en güçlü yapay zekâ motoru olarak konumlandırılırken; metin, görsel ve sesli girdilere aynı model üzerinden yanıt verebilmesiyle dikkat çekiyor. Son güncellemeye dair geri bildirimlerin ardından yapılan bu değişiklik, kullanıcı etkileşimlerinde tutarlılığı artırmayı ve AI yanıtlarının karakteristik özelliklerini optimize etmeyi amaçlıyor.

OpenAI’nin önümüzdeki günlerde bu düzeltmelerle ilgili daha fazla detay paylaşması bekleniyor. Teknoloji dünyası ise modelin nihai halinin ne zaman ve hangi yeniliklerle sunulacağını merakla bekliyor.

we started rolling back the latest update to GPT-4o last night



it's now 100% rolled back for free users and we'll update again when it's finished for paid users, hopefully later today



we're working on additional fixes to model personality and will share more in the coming days