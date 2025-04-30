Kızılcahamam Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçedeki park, bahçe ve yeşil alanlarda bakım ve temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Yabani ot temizliği, çim biçme, sulama, budama ve bakım-onarım gibi faaliyetler düzenli olarak yapılıyor. Belediye ekipleri, ilçenin daha yeşil ve bakımlı hale gelmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Konu ile alakalı belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Doğaya emek, Kızılcahamam’a güzellik katıyoruz! İlçemizde bulunan park, bahçe ve yeşil alanlardaki çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor! Yabani ot temizliği Çim biçme Temizlik, bakım ve onarım Sulama Budama Kızılcahamam’ımızın dört bir yanını daha yeşil, daha temiz ve daha bakımlı hale getirmek için sahadayız! Gönlümüz doğadan, gücümüz ekip ruhundan geliyor!"

Doğaya emek, Kızılcahamam’a güzellik katıyoruz!



İlçemizde bulunan park, bahçe ve yeşil alanlardaki çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor!



👉 Yabani ot temizliği 🧹

👉 Çim biçme ✂️

👉 Temizlik, bakım ve onarım ⚒️

👉 Sulama 💧

👉 Budama



Kızılcahamam’ımızın dört bir yanını… pic.twitter.com/CodfYBmHh6 — Kızılcahamam Belediyesi 🇹🇷 (@kizilcahamambel) April 29, 2025