Survivor All Star'da tansiyon yüksekken yarışmacı Hikmet Tuğsuz'un ada konseyinde yaptığı açıklamalar ve ardından yaşananlar geceye damgasını vurdu.

Survivor All Star 2025'te yaşanan olay, dokunulmazlık oyunu sırasında Hikmet Tuğsuz'un, rakibi Batuhan Karacakaya’ya kum fırlatmasıyla başladı. Gerilimin tırmandığı anların ardından ada konseyinde konuşan Hikmet, “Volkan’ın dirseği olmasaydı Batuhan’a vuracaktım” sözleriyle tansiyonu daha da yükseltti.

Şiddet içerikli bu açıklama üzerine Acun Ilıcalı, Hikmet’i sözlü olarak uyarırken, yarışmacıya herhangi bir cezai yaptırım uygulanmadı. Yaşananlar, sosyal medyada ve izleyici yorumlarında geniş yankı uyandırdı.

"ARTIK BUNU KABUL ETMİYORUM"

Survivor All Star 2025'te yaşanan gerginliğin ardından en dikkat çeken açıklama Acun Ilıcalı’dan geldi. Ilıcalı, Batuhan Karacakaya'nın ailesinin, Hikmet Tuğsuz hakkında suç duyurusunda bulunmayı düşündüğünü ve aynı zamanda yapım ekibine ağır tehditlerde bulunduklarını açıkladı.

"Artık bunu kabul etmiyorum" diyerek duruma tepkisini dile getiren Ilıcalı, Batuhan’ın ailesiyle yapılacak görüşmenin ardından, genç yarışmacının Survivor’daki geleceğine karar verileceğini ifade etti.

Survivor All Star 2025'te yaşanan kriz büyürken, Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamalar gündeme damga vurdu. Ilıcalı, Batuhan Karacakaya'nın annesi ve babasının kendisine yönelttiği suçlamalar ile tehditlerin, 15 yıllık Survivor tarihinde ilk kez karşılaştığı bir durum olduğunu belirtti.

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler, Batuhan’ın ailesiyle yapılacak görüşmeye ve Acun Medya’nın bu olayla ilgili alacağı kararlara çevrildi.

"AĞIR TEHDİTLER VAR"



Ilıcalı, yaşanan süreci Batuhan'a şu sözlerle aktardı:

"Senin Hikmet konun oldu biliyorsun ve sana teşekkür ediyorum biz seninle abi kardeş bir konuşma yaptık ve o konuyu çözdük. Ailen açısından bu konu çözülmedi. Baban önce iletişime geçmiş bizim arkadaşlarla. Ben böyle cümle cümle geçmeyeceğim.

Konu şimdi programı ilgilendirdiği için konuşmak zorundayım geneliyle ilgili. Bize suçlama babandan; avukatıyla konuşup suç duyurusunda bulunacakmış. Ağır tehdit var, bizimle ilgili. Sonra oğlumun kılına zarar gelirse şöyle yaparım, böyle yaparım demiş. Açıkçası hayatımda ilk defa aldığım bir mesaj şekli. İşte misliyle size ödetirim, oğlumu derhal gönderin."