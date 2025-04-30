"Türkiye müttefik olarak değeri artan ülkelerden biri"

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 26 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 1 Mayıs'ta başkent Ankara, İstanbul ve İzmir'deki raylı sistem hatlarının ücretsiz hizmet vereceğini belirtti.

Ücretsiz Hizmet Verecek Hatlar:

İstanbul : Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu

Ankara : Başkentray

İzmir: İZBAN

Uraloğlu, söz konusu hatların tüm vatandaşlara gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik ulaşım imkanı sağlayacağını vurgulayarak, bu uygulamanın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde emeğiyle katkı sunan tüm çalışanlara özel bir jest olduğunu ifade etti.