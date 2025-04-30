Sağlık Bakanlığı'ndan Ebeler İçin Eğitim Seferberliği: 10 Bin Ebe Simülatör Destekli Eğitim Alacak

Normal doğumu teşvik eden uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Sağlık Bakanlığı, yıl sonuna kadar 10 bin ebeye simülatör destekli eğitim vermeyi hedefliyor.

Sağlık Bakanlığı, normal doğumun yaygınlaştırılması ve ebe merkezli gebelik bakımının güçlendirilmesi amacıyla yıl sonuna kadar 10 bin ebeye simülatör destekli uygulamalı eğitim verecek. Eğitimler, tüm doğumhanelerde görev yapan ebelerin bilgi ve becerilerini artırmayı amaçlıyor.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Asibe Özkan, yaptığı açıklamada, ebeliğin insanlık tarihi kadar eski ve toplum sağlığı açısından kritik öneme sahip bir sağlık mesleği olduğunu belirtti. Özkan, Türkiye'nin doğurganlık hızının 2,13’ün altına gerilediğini hatırlatarak, "Bu durum, ebelik hizmetlerinin güçlendirilmesini zorunlu kılıyor" dedi.

Ebe takibi zorunlu hale geliyor

Anne ve bebek sağlığının artırılması amacıyla her gebe kadının bir ebe tarafından takip edilmesinin önemine değinen Özkan, ebe merkezli bakım modelinin yaygınlaştırılması için çalışmaların hızla sürdüğünü vurguladı. Ayrıca, ebelerin görev ve yetkilerinin genişletildiğini, mevzuatta "sorumlu ebe", "rehber ebe" ve "yetki belgeli ebe" tanımlarının yer aldığını hatırlattı.

4 Bin 700 Ebe Eğitimden Geçti, Hedef Yıl Sonuna Kadar 10 Bin

"Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında yapılan çalışmalar doğrultusunda şu ana kadar 4 bin 700 ebenin eğitim aldığını açıklayan Özkan, bu rakamın yıl sonunda 10 bine ulaşmasının hedeflendiğini söyledi. Özkan, "81 ilde ebe akademisyenler ve eğitici ebelerin desteğiyle simülatörlü eğitimler veriyoruz. Eğitimlerin sonunda 2 günlük uygulamalı bölüm yer alıyor. Bu sayede ebelerimiz doğum süreçlerine güncel bilgilerle daha etkin şekilde dahil olabilecek" dedi.