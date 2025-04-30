Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı anlamlı bir sergiye ev sahipliği yaptı. Akademisyenler ve öğrenciler tarafından hazırlanan 100’den fazla sanat eseriyle, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği çocuk katliamına dikkat çekildi.

“Gazze - Bir Soykırımın Anatomisi” Sergisi Yoğun İlgi Gördü

Fakülte koridorlarında açılan "Gazze - Bir Soykırımın Anatomisi" adlı sergide, resim, grafik, seramik, tiyatro, heykel ve fotoğraf gibi farklı sanat dallarından eserler yer aldı. Öğrenciler ve akademisyenler, bebek ölümlerine dikkat çekmek amacıyla eserlerinde emzik, biberon ve çıngırak gibi semboller kullandı.

“Masumiyete Yapılan Saldırı Asla Kabul Edilemez”

Grafik Sanatlar Bölümü 2. sınıf öğrencisi Sultan Örs, “Sarsılmaz Çığlık” isimli çalışmasında bebeklere yönelik zulmü yansıtmak istediğini belirtti. Örs, “Çocuğu temsilen oyuncak olan çıngırağı kullandım. Zulmü ve katliamı bu şekilde anlatmaya çalıştım” dedi.

Aynı bölümden Esra Ülkü Doğan ise, bebeklerin hedef alındığı saldırılara dikkat çekerek, “Bombayla saldırıyı, emzikle de masumiyeti anlattım. Bu saldırılar kabul edilemez. Sesimizi duyurabildiğimiz kadar duyurmalıyız” ifadelerini kullandı.

Sanat Yoluyla Vicdani Tepki: ‘Sahiplenilmeyen İz’ Performansı

Etkinlikte, Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Selim Cinisli de “Sahiplenilmeyen İz” isimli performans gösterisini sundu. Sergi girişine kırmızı boya dökerek gerçekleştirdiği performansında Cinisli, “İz bir tanıklıktır. Ancak günümüz dünyasında iz var, katil yok. Herkes sessiz tanık” diyerek tepkisini ortaya koydu.

“17 Binin Üzerinde Çocuk Katledildi”

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydemir ise yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’de özellikle çocuklara ve kadınlara yönelik soykırım uyguladığını belirtti. Aydemir, “17 binin üzerinde çocuk, 17 binin üzerinde kadın hayatını kaybetti. Biz burada ajitasyon değil, gerçeği yansıtıyoruz. Filistinli çocuklar soykırımın hedefinde” ifadelerini kullandı.