Edirne'de 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri için otel rezervasyonlarında büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, şubat ayından itibaren başlayan rezervasyonlarla, şu anda Edirne'deki otellerin yüzde 80'inin dolduğunu açıkladı.

Kakava Şenliklerine Yoğun İlgi

Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri, Edirne’de her yıl büyük bir coşku ile kutlanıyor. Bu yıl da yoğun bir katılım bekleyen şenlikler öncesinde konaklama tesislerinde doluluk oranı hızla artıyor.

Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, yaklaşık 90 konaklama tesisinde toplam 2.500 oda ve 5.000 yatak kapasitesinin şu anda yüzde 80'inin dolduğunu belirtti. Geçen yıl 100 bini aşkın katılımcıya ev sahipliği yapan Edirne, bu yıl da benzer bir yoğunluk bekliyor.

Farklı Fiyat Seçenekleri ve Yoğun Talep

Kakava Şenlikleri'nin ardından Edirne'deki konaklama fiyatlarında da çeşitlilik görülüyor. Ekonomik şartlara göre farklı fiyat seçenekleri sunuluyor; konaklamalar, ortalama 1000 TL ile 1500 TL arasında başlarken, lüks otellerde fiyatlar 5.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Edirne'deki otelcilik sektöründe Kakava Şenlikleri gibi büyük etkinliklerin konaklama taleplerini zirveye taşıdığı belirtiliyor.

Kakava Şenlikleri ile Üç Günlük Konaklamalar Bekleniyor

Bu yıl festivalin pazar ve pazartesi günlerine denk gelmesiyle, konaklama süresinin üç güne çıkması bekleniyor. Gökhan Balta, şenliğin sabah saat 05:00'te başlayan geleneksel etkinlikleri ve gece boyunca süren eğlenceleri nedeniyle, ziyaretçilerin cuma günü itibariyle Edirne'ye gelmeye başladığını ifade etti.

Kakava Şenlikleri’nin programı ve etkinliklerin çeşitliliği ile konaklama sürelerinin uzaması bekleniyor.

Erken Rezervasyon ve Kadın Ziyaretçi Yoğunluğu

Şenlikler için otel rezervasyonları, şubat ayından itibaren alınmaya başlandı. Balta, geçen yıl şenliklerin sonunda otellerine yer ayırttıran gruplar olduğunu ve bu yıl da erken rezervasyonun devam ettiğini belirtti.

Kakava Şenlikleri'nin kadın misafirlerin tercih ettiği bir etkinlik olduğunu da vurgulayan Balta, şehrin güvenli ve sakin yapısının, özellikle kadın ziyaretçiler tarafından tercih edilmesinde etkili olduğunu ifade etti.

Edirne'nin bu yıl da renkli bir Kakava Şenliği'ne ev sahipliği yapacağı kesin. Hem konaklama sektöründe hem de şehrin genel atmosferinde artan hareketlilik, şenliğin her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü gösteriyor.