Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 29 Nisan 2025 tarihli disiplin raporunu yayımladı. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Bodrum FK, Gaziantep FK ve Kayserispor çeşitli nedenlerle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Beşiktaş’a Kötü Tezahürat Sebebiyle Sevk

Beşiktaş Kulübü, 25 Nisan’da Hatayspor ile oynadığı karşılaşmada taraftarlarının “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

Sivasspor Teknik Ekibine Sportmenlik Dışı Davranış Suçlaması

Sivasspor yardımcı antrenörü Mehmet Bülent Albayrak, Antalyaspor maçında “sportmenliğe aykırı hareketi” gerekçesiyle disipline gönderildi.

Bodrum FK ve İdarecilerine Çoklu Suçlama

26 Nisan’da Samsunspor ile oynanan maçta yaşanan olaylar nedeniyle Bodrum FK kulübü “saha olayları” gerekçesiyle PFDK’ya sevk edilirken; kulüp idarecileri Selahattin Polat, Onur Talay, teknik ekipten Jose Miguel Real Teixeira, Caner Tuna, İsmail Erdoğan ve Ömer Özmenteş'e de “talimatlara aykırı hareket”, “hakaret”, “tehdit” ve “sportmenliğe aykırı davranış” suçlamaları yöneltildi.

Gaziantep FK’ya Tezahürat ve Saha Olayı Suçlaması

Gaziantep FK, Fenerbahçe maçında yaşanan “çirkin tezahürat” ve “saha olayları” nedeniyle PFDK’ya sevk edilirken; futbolcu Papa Alioune Ndiaye’nin de “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle disipline gönderildiği açıklandı.

Fenerbahçe’ye Aynı Maçtan Çifte Suçlama

Aynı müsabakada Fenerbahçe Kulübü de “çirkin tezahürat” ve “saha olayları” nedeniyle PFDK’ya gönderildi. Kulüp idarecisi Burak Çağlan Kızılhan ise maç sonrası medyaya yaptığı “futbolun itibarını zedeleyici açıklamalar” sebebiyle disipline sevk edildi.

Kayserispor’a Çoklu İhlal Nedeniyle PFDK Yolu

Kayserispor, Rizespor karşılaşmasında “çirkin tezahürat”, “saha olayları”, “usulsüz seyirci alınması” ve “talimatlara aykırı hareket” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

Çaykur Rizespor Teknik Ekibine Sevk Kararı

Rizespor antrenörü Osman Demir, aynı müsabakada “sportmenliğe aykırı davranışı” gerekçesiyle disipline gönderildi.

Arda Turan’a Talimat İhlali Sebebiyle Sevk

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Galatasaray maçındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK’ya sevk edildi.

Galatasaray da Tezahürat Sebebiyle Disiplin Kurulunda

Galatasaray Kulübü, Eyüpspor maçında taraftarlarının “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.