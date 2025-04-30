Bünyamin Balamir, 1953 yılında Çorum’da doğmuş ve Türkiye'nin en çok tanınan sanatçılarından biri haline gelmiştir. 2005 yılına kadar Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü'nde öğretim üyeliği yapan Balamir, emekliliğinden sonra da TOBB ETÜ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde yarı zamanlı öğretim üyeliği yapmaktadır.

Sanat hayatı boyunca 452 sergiye katılmış, 45 kişisel sergi açmış ve birçok prestijli yarışmadan 21 ödül kazanmıştır. Ayrıca, resimleri çeşitli koleksiyonlarda ve müzelerde yer almaktadır. Sanatçının sanatsal yolculuğu, onun sanatı hakkındaki derin düşüncelerini yansıttığı "Suya Çizilmiş Resimler", "Sanat Eğitiminde Özgürlük ve Özgünlük", "Anılarda Düşünceler" ve "Yağmur Yağıyordu" gibi önemli kitaplarıyla da beslenmiştir.

Bünyamin Balamir'in sanat anlayışının temelinde, yöresel bir ruh ve evrensel bir dil yatmaktadır. Resimlerinin her biri, birbiriyle ilişkili seri numaralarına sahip ve Balamir, çalışmalarını hâlâ Ankara’daki atölyesinde sürdürmektedir.

Sergi, sanatseverlere sanatçının kariyerindeki dönüm noktalarını ve farklı evrelerini görme fırsatı sunacak. Hem geleneksel hem de çağdaş anlayışları birleştiren Balamir’in eserleri, izleyicilere farklı duygulara yolculuk yapma imkânı tanıyacak.

Bu özel serginin açılışına katılmak ve sanat dünyasının önemli isimlerinden Emel Yalın’ın "Masumiyet" adlı resim sergisini görmek için sizi Emin Antik Sanat Merkezi’ne bekliyoruz. Etkinlik, sanata ilgi duyan herkesi bir araya getirecek.