Rüdiger, hakeme isabet etmeyen bir cisim fırlattığı gerekçesiyle ciddi bir disiplin cezasına çarptırıldı. RFEF'in açıklamasına göre, Alman futbolcu maç sonrasında hakeme karşı yaptığı itiraz nedeniyle kural ihlali yaptı ve bu da 6 maçlık bir cezaya yol açtı. Ayrıca, Lucas Vazquez de hakeme itiraz ettiği için kırmızı kart görerek 2 maç ceza aldı.

Rüdiger'in Ameliyat Durumu ve Ceza Süreci

Rüdiger'in bu sezonun geri kalanında diz ameliyatı nedeniyle forma giyemeyeceği açıklanmıştı. Bu durum, Rüdiger'in 6 maçlık cezadan doğrudan etkilenmeyeceği anlamına geliyor. Ancak, cezanın Profesyonel Futbol Disiplini açısından oldukça önemli olduğu belirtiliyor.

Hakem İtirazları ve Disiplin Kuralları

Bu olay, hakem itirazları ve saha dışındaki davranışların futboldaki disiplin kuralları açısından ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Futbolcuların, özellikle büyük maçlarda, sporculuk etik kurallarına uygun hareket etmeleri gerektiği vurgulanıyor.

Real Madrid taraftarları, Rüdiger'in cezası ve Vazquez'in kırmızı kartıyla ilgili farklı görüşler öne sürse de, İspanya Futbol Federasyonu'nun bu kararı disiplinin sağlanması adına kesin ve değiştirilemez olarak kabul ediliyor.