İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, FETÖ terör örgütüne yönelik Türkiye genelinde büyük çaplı bir operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Yerlikaya’nın paylaşımına göre, cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerine bağlı Terörle Mücadele (TEM) şube müdürlükleri tarafından 42 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlar kapsamında; FETÖ’nün güncel yapılanması, finans ve öğrenci yapılanması, emniyet ve askeri mahrem yapılanması başta olmak üzere çeşitli meslek gruplarındaki örgüt faaliyetlerine karşı işlem yapıldı. Sosyal medya üzerinden FETÖ propagandası yapan, ankesörlü telefonlarla örgüt içi haberleşme sağlayan, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve bazı sınav mülakatlarında örgüt tarafından kodlanan kişilerin de aralarında bulunduğu toplam 169 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda ruhsatsız silahların yanı sıra çok sayıda döviz, Türk Lirası, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda görev alan valiler, cumhuriyet başsavcılıkları ve emniyet güçlerini tebrik etti.