Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi. Deprem çevre yerleşim yerlerinden de hissedildi.

Muhabir: Haber Merkezi