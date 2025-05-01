Yeniden Refah Çubuk İlçe Başkanlığı'ndan Murat Övünç İçin Açıklama
Yeniden Refah Çubuk İlçe Başkanlığı'ndan Murat Övünç İçin Açıklama
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi. Deprem çevre yerleşim yerlerinden de hissedildi.

Muhabir: Haber Merkezi