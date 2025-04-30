Yeniden Refah Partisi Çubuk İlçe Başkanlığı, Çubuk ilçesinde gerçekleştirilecek bir etkinliğe sosyal medya fenomeni Murat Övünç'ün davet edilmesine karşı çıktı. Başkanlık, Övünç'ün Çubuk halkında rahatsızlığa neden olduğunu söyledi.

Başkanlık tarafından yapılan açıklamada;

''Yeniden Refah Partisi Çubuk İlçe Başkanlığı’ndan Kamuoyuna Duyurulur



Son günlerde kamuoyuna yansıyan ve ilçemizde düzenlenmesi planlanan bir etkinlik çerçevesinde, toplumumuzun değerlerini ve hassasiyetlerini gözeten bir açıklama yapma gereği doğmuştur.



Medyada ve sosyal platformlarda sergilediği tutumlarla tanınan Murat Övünç isimli şahsın, Çubuk ilçemizde sahne alacağına dair duyurular, halkımız nezdinde ciddi bir rahatsızlık uyandırmıştır. Giyim tarzı, konuşma üslubu ve yaşam biçimiyle kamuoyunda tartışmalı hale gelmiş bu şahsın ilçemizde bir etkinliğe dahil edilmesi, Çubuk’un örf, adet ve manevi değerleriyle açıkça çelişmektedir.



Yeniden Refah Partisi olarak bizler, toplum yapısını bozan, gençleri özendirici ve ahlaki çöküntüye sebep olabilecek kişi ve içeriklerin sanat adı altında meşrulaştırılmasına karşıyız. Murat Övünç’ün daha önce televizyon ekranlarında ve sosyal medyada sergilediği tutumlar, eğlence değil, toplumun değerlerine meydan okuma niteliğindedir. Çubuk halkı bu tarz bir gösteriyi hak etmemektedir.



Bu şahsın sahneye çıkarılması, gençliğimize neyi örnek göstereceğimiz konusundaki temel çizgilerin silikleşmesine neden olmaktadır. Gençlerimizin sahte şöhret figürleriyle değil; ilim, ahlak, edep ve şahsiyetle öne çıkan değerli şahsiyetlerle buluşturulması gerektiğine inanıyoruz.



Yeniden Refah Partisi Çubuk İlçe Başkanlığı olarak bu etkinliğin iptal edilmesini, yetkililerin halkımızın hassasiyetlerine kulak vermesini ve toplum vicdanında derin yaralar açacak bu tür organizasyonlara geçit verilmemesini talep ediyoruz.



Bizim anlayışımızda sanat; insanı yücelten, değer kazandıran, ahlakı besleyen bir unsurdur. Bu çizgiden sapan hiçbir gösteri veya şahsiyet, ilçemize katkı sunamaz.



Saygılarımızla.

Yeniden Refah Partisi Çubuk İlçe Başkanlığı

İlçe Başkanı Mustafa Erdoğan''

ifadeleri yer aldı.