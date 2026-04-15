Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşanan saldırıya karşı Türkiye genelinde başlatılan iş bırakma eylemi kapsamında, başkent Ankara’da eğitim emekçileri Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplandı.

Saat 13.00’te yapılması planlanan basın açıklaması öncesinde alanda toplanan kalabalık her geçen dakika artıyor. Sendika temsilcileri, eğitim emekçileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşen eylemde, “eğitimde şiddete hayır” sloganları atılıyor.

Türkiye genelinde 1 günlük iş bırakma eylemi sürerken, gözler Milli Eğitim Bakanlığı önünde yapılacak açıklamaya çevrildi. Katılımcılar, Siverek’te yaşanan saldırıya karşı güçlü bir mesaj verilmesi gerektiğini vurguluyor.

Öte yandan, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde de saldırının gerçekleştiği okul önünde gün içerisinde basın açıklaması yapılması planlanıyor.

