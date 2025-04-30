Bitlis'te 800 öğrenci, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün hazırladığı ‘Beraber İzleyelim Projesi’ kapsamında, Şehit Emniyet Müdürü Önder Güzel Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte,

Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017 yılında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını konu alan ‘Aybüke: Öğretmen Oldum Ben’ filmini polis memurlarıyla birlikte izledi. Etkinliğe 16 farklı okuldan öğrenci katılımı yoğun oldu.

Emniyet Müdürlüğünden 4 gün sürecek etkinlikle ilgili yapılan açıklamada, “Beraber İzleyelim'' isimli proje kapsamında Müdürlüğümüz Şehit Emniyet Müdürü Önder Güzel Konferans Salonunda Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatının anlatıldığı ‘Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' filmini 800 öğrencimizle beraber izledik. Bilinçli gençlerimizle aydınlık bir geleceğe el ele yürüyoruz." denildi.