Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Sarıyayla Jandarma Karakolu'nda 15 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 5 asker için anma töreni düzenlendi.

30 Nisan 2010 gecesi Sarıyayla Jandarma Karakolu'na saldıran 31 kişilik PKK'lı terörist grubunun açtığı ateşte, Karakol Komutanı Astsubay Hasan Özüberk dahil 5 asker şehit olmuş, 5 asker de yaralanmıştı. Terörist grubun karakolun maketi üzerinde eylem planı yaparken çekilen fotoğrafları da ele geçirilmişti.

ŞEHİTLER UNUTULMADI

Şehitler, saldırının 15. yıl dönümünde Sarıyayla Karakolu'nda düzenlenen törenle anıldı. Törene Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Nazımiye Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, şehit yakınları ve askeri personel katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Tekbıyıkoğlu, şehitlere rahmet dileyerek, "15 yıl önce kalleş terör örgütü gece baskın düzenledi. 5 kahraman askerimizi şehit verdik. O dönemde buraya sınır bir ilçedeydim ve gece olanları düşünüp uyuyamamıştım. Çok özel bir coğrafyada yaşıyoruz. Memleketin vatan olabilmesi için bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz" şeklinde konuştu.