Çağrı merkezi platformu AloTech, e-ticaret, perakende ve lojistik sektörlerinin kesişiminde yapay zekanın müşteri deneyimi üzerindeki rolünü ele alan bir etkinlik düzenledi. Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren AloTech CEO'su Cenk Soyak, “Yapay zeka devrimini bir milli mesele olarak görüyoruz” dedi.

‘Yapay zeka devrimini milli mesele olarak görüyoruz’

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Cenk Soyak, Alotech'in Türkiye dahil 63 ülkede hizmet veren bir platform olduğunu ve özellikle finansal teknoloji (fintech), sigortacılık, e-ticaret, perakende ve lojistik gibi sektörlerde önemli hizmetlerde bulunduğuna vurgu yaptı. Soyak, düzenlenen etkinlik sayesinde sektördeki yapay zeka uygulamaları hakkında derinlemesine inceleme yapmanın, yapay zeka uygulamalarına ilişkin deneyimleri paylaşmanın ve yeni iş birliklerine zemin hazırlamanın amaçlandığını belirtti. Yapay zeka devrimini milli bir mesele olarak gördüklerini ifade eden Soyak, Türkiye'den çıkan bir teknoloji şirketi olarak bu alanda öncü olmayı hedeflediklerini belirtti.

Etkinlik kapsamında iki ayrı panel düzenlendi

İki ayrı oturumda gerçekleştirilen panellerin ilki, AloTech CEO’su Cenk Soyak’ın moderatörlüğünde gerçekleşti. Panele konuşmacı olarak katılan; Vestel Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Deniz Beğen, Tıkla Gelsin Müşteri Operasyonları ve Destek Kıdemli Müdürü Bülent Kendir, Ticimax Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Ceyhun Turan ve Client Company Kurucu Ortak ve Yöneticisi Birkan Babakol kendi sektörlerindeki tecrübelerini paylaşarak kullanılan yapay zeka uygulamaları ilişkin değerlendirmelerde bulundular.

Müşteri iletişimi, veri analizi, self-servis çözümleri ve e-ticarette yapay zeka kullanımı gibi konular ele alındığı panelde konuşmacılar ayrıca yapay zekanın basit görevleri otomatikleştirmedeki başarısına dikkat çekerek empati, karmaşık problem çözme ve kişiselleştirilmiş deneyim sunma konularında insan faktörünün önemine vurgu yaptılar.

AloTech Üründen Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halil Uzundal moderatörlüğünde gerçekleşen ikinci panelde ise Alotech Yapay Zeka Laboratuvarı Direktörü Murat Sağlam ve Yapay Zeka İçerik Üreticisi Erhan Meydan, AloTech'in sekiz yıllık yapay zeka yolculuğu hakkında bilgi vererek şirketin geleceğe yönelik vizyonunu aktardılar. ‘Agentic AI’ ve MCP gibi yenilikçi kavramlar bağlamında yapılan tartışmalar yanında Türkiye'nin yapay zeka alanındaki potansiyeli ve etik konularda panellerde ele alınan önemli konular arasında yer aldı.

Etkinlikte CX Insights'ın canlı bir demosu gerçekleştirildi

Etkinlikte, AloTech Presales Yöneticisi Bertuğ Demir, şirketin amiral gemisi ürünlerinden CX Insights'ın canlı bir demosunu gerçekleştirdi. Çağrıları otomatik olarak analiz ederek içgörüler sunan bu yenilikçi çözüm, katılımcılardan ilgi gördü. Ayrıca, AloTech'in yapay zeka destekli chatbot/voicebot, AI Avatar, gerçek zamanlı aksan düzeltici gibi mevcut çözümleri ve gelecekteki projeleri de tanıtıldı.