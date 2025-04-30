Meksika'nın farklı eyaletlerinden gelen milletvekilleri, Türk kahvesi geleneği etrafında düzenlenen programda bir araya gelerek kültürler arası etkileşimi güçlendirdi. Etkinlik, Türk kültürünün zengin mirasını tanıtmak ve iki ülke arasındaki dostane ilişkileri pekiştirmek amacıyla büyük bir önem taşıdı.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı’ndan Dostluk Mesajı

Telekonferans yoluyla etkinliğe katılan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, Meksikalı milletvekillerine dostluk mesajlarını ileterek, Türk kültürünün evrensel değerlerinin dünyaya açıldığını vurguladı. Aliy, enstitü olarak farklı coğrafyalarda kültürler arası etkileşimi artırmayı hedeflediklerini ve Meksika'da Türk kültürüne gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Türkiye'nin Meksika Büyükelçisi’nden Övgü

Türkiye’nin Meksika Büyükelçisi Murat Salim Esenli de etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye ile Meksika arasındaki ilişkilerin sadece diplomatik değil, kültürel anlamda da geliştiğine dikkat çekti. Esenli, kültürel faaliyetlerin iki ülke arasındaki dostluk köprülerini güçlendirdiğini söyledi.

Elda Castillo Quintana’dan Teşekkür

Türkiye-Meksika Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı ve Campeche Milletvekili Elda Castillo Quintana, etkinlikte yaptığı konuşmada Yunus Emre Enstitüsüne teşekkür ederek, bu eşsiz kültürel deneyimi sundukları için büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Tatlar ve Gelenekler Buluştu

Etkinliğe katılan milletvekillerine Yunus Emre Enstitüsü Meksika Koordinatörü Salih Gültekin tarafından Türk kahvesi, lokum ve Yunus Emre eserleri sunuldu. Katılımcılar, ardından bahçede düzenlenen uygulamalı kahve yapımı bölümünde kendi kahvelerini hazırladı ve Türk kahvesi geleneğini birebir deneyimledi. Sunulan geleneksel ikramlıklar büyük beğeni topladı.

Kültürler Arası Etkileşim Artıyor

Türk kahvesinin yanı sıra Türk mutfağının eşsiz tatları, Meksikalı katılımcılara Türk kültürünü tanıtmanın en etkili yollarından biri oldu. Yunus Emre Enstitüsü ve Meksika Türk Kültür Merkezi, bu tür etkinliklerle kültürel köprüler kurmaya devam edeceğini belirtti.