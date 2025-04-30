Ankara Valiliği, 1 Mayıs 2025 Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla ANKARAY seferlerinde bazı istasyonların kapatılacağını duyurdu. Her yıl Tandoğan Meydanı’nda (Anadolu Meydanı) gerçekleşen 1 Mayıs kutlamaları, bu yıl üç farklı noktada düzenlenecek. Bu durum nedeniyle Valilik, ANKARAY istasyonlarında kısıtlamaya gitme kararı aldı.

Kapatılacak İstasyonlar Hangileri?

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs 2025 tarihinde ANKARAY’ın Anadolu Meydanı (Anıtkabir), Kolej ve Kurtuluş istasyonları yolcu giriş-çıkışına kapatılacak. Bu karar, kutlamaların güvenliğini sağlamak ve meydanlara ulaşımı kontrollü bir şekilde yönetmek amacıyla alındı. Kapatma işlemi, 1 Mayıs günü sabah saatlerinden itibaren başlayacak ve kutlamaların sona ermesiyle istasyonlar tekrar hizmete açılacak.

Bu Yıl Tek Adres Tandoğan değil!

Tandoğan Meydanı, Ankara’da 1 Mayıs kutlamalarının geleneksel adresi olarak biliniyor. 2015 yılında meydanın adı “Anadolu Meydanı” olarak değiştirilmiş olsa da, halk arasında Tandoğan ismi hâlâ yaygın şekilde kullanılıyor. Bu yıl, Anadolu Meydanı’nın yanı sıra iki farklı noktada daha 1 Mayıs etkinlikleri düzenlenecek. Valilik, bu yoğunluğu dikkate alarak toplu taşıma sisteminde düzenlemelere gitti.