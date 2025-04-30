Eurostat verilerine göre, AB ülkelerinde yoksulluk sınırında yaşayanların oranı en yüksek olan ülkeler sırasıyla şu şekilde belirlendi:

Bulgaristan : %30,3

Romanya : %27,9 “Kur istikrarı kayboldu, Şimşek’in programı ömrünü tamamladı” İçeriği Görüntüle

Yunanistan : %26,9

İspanya : %25,8

Litvanya: %25,8

Bu ülkeler, yoksulluk sınırında yaşam mücadelesi veren nüfus oranı ile dikkat çekiyor.

Sosyal Dışlanma Oranları En Düşük Olan Ülkeler

Öte yandan, yoksulluk veya sosyal dışlanma oranının en düşük olduğu ülkeler ise şunlar oldu:

Çekya : %11,3

Slovenya : %14,4

Hollanda : %15,4

Polonya : %16

İrlanda: %16,7

Bu ülkeler, yoksulluk ve sosyal dışlanma ile mücadelede daha güçlü bir performans sergileyen ve sosyal refah seviyelerinin daha yüksek olduğu ülkeler olarak öne çıkıyor.

Öne Çıkan Ülkelerde Yoksulluk Oranları

Verilere göre, yoksulluk oranlarının orta seviyelerde olduğu ülkeler arasında şunlar yer alıyor:

Almanya : %21,1

Fransa : %20,5

İtalya: %23,1

Bu ülkelerde de yoksulluk oranları önemli bir seviyeye ulaşmış durumda, ancak bazı AB ülkeleriyle karşılaştırıldığında daha düşük kalıyor.

Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Dışlanma

Yoksulluk ve sosyal dışlanma, AB ülkelerinde önemli bir toplumsal sorun olmaya devam ediyor. Eurostat’ın yayımladığı veriler, AB genelindeki sosyal refah politikalarının, yoksulluğun önlenmesi ve sosyal dışlanma ile mücadelede ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Avrupa Birliği ülkelerinde, özellikle sosyal yardımlar ve refah politikalarının güçlendirilmesi, yoksulluk ve sosyal dışlanma riskini azaltma noktasında kritik bir rol oynuyor.