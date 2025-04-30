ÇAVUŞ IŞIK

“Operaya, baleye, tiyatroya gitmeyen öğrencimiz kalmayacak” düsturunu yıllardır uygulayamaya gayret edinen Ankara Balıkesirliler Derneği, Ankara’daki üniversitelerde öğrenim gören Balıkesirli öğrencileri Cemal Reşit Rey’in ‘Çelebi’ operasına götürdü.

SERVET CAMGÖZ: “ÖĞRENİLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Operaya ilk kez gidenlerin çoğunlukta olduğu gurupta, geceden herkes memnun oldu vebüyük keyif aldı. Ankara Devlet Opera ve Balesi, hemşehri sanatçılarından Keman Sanatçısı Ümmiye Özdem ve Klarnet Sanatçısı Bora Akyol da oyun öncesi Ankara Balıkesirliler Derneği Başkanı Servet Camgöz ve öğrencilerin yanına gelerek sohbet ettiler. BaşkanCamgöz, hemşehrileri olan sanatçıları kutlayarak çiçek takdim etti. Sanatçılarla tanışıp sohbet eden öğrenciler, gösteriden çok memnun kaldıklarını ifade ederek sanatçıları kutladılar, bol bol fotoğraf çektirdiler.

Oyun sonunda Başkan Servet Camgöz'e teşekkürlerini ifade eden öğrenciler, fırsat buldukça tekrar gelmek istediklerini belirttiler. Öğrencilerin talebinden memnun olduğunu belirten Başkan Camgöz ise “Siz derslerinizi aksatmadan çalışın, etkinlikler her zaman mümkün”diyerek öğrencilere söz verdi.

BORA AKYOL: “BAŞKENT ANKARA’DA OKUMAK BİR AYRICALIK”

Klarnet sanatçısı Bora Akyol da, Başkent Ankara’da öğrenim görmenin zahmeti yanında güzellikleri olduğunu belirterek, Cumhuriyetin kazanımı sanatsal etkinliklerin de takip edilmesinin son derece önem arz ettiğini dile getirdi. Akyol, Ankara Balıkesirliler Derneği’nin bu yönden istisna bir dernek olduğunu vurgulayarak Dernek Başkanı Servet Camgöz’ü kutladı.

ÜMMİYE ÖZDEM: “SANATSAL YÖNLERİNİ GÜÇLÜ TUTUN”

Ankara Devlet Opera ve Balesi Keman Sanatçısı Ümmiye Özdem ise öğrencilerle tek tek tanışarak oyun hakkında bilgi verdi. Derslerinde başarılar dileyen Özdem, fırsat yaratıp sanatsal yönlerini güçlü tutmalarını tavsiye etti. Özdem, öğrencileri getirdikleri için de Dernek Başkanı ve Yönetimi kutladı.