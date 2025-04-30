Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında “Yarısı Bizden” kampanyasındaki destek tutarlarının artırıldığını belirten Erdoğan, İstanbul’da bir konutun dönüşümüne sağlanan toplam desteğin 1 milyon 500 bin liradan 1 milyon 875 bin liraya çıkarıldığını duyurdu.

Kampanya Kapsamında Yeni Tutarlar:

Hibe: 700 bin TL → 875 bin TL

Kredi: 700 bin TL → 875 bin TL

Taşınma Desteği: 100 bin TL → 125 bin TL

İşyerleri için hibe: 350 bin TL → 437.500 TL

İşyerleri için kredi: 350 bin TL → 437.500 TL

“600 Bin Konut Çoktan Bitirilmiş Olurdu”

Erdoğan, 23 Nisan’da İstanbul’da meydana gelen depremin ardından kentsel dönüşümün öneminin bir kez daha anlaşıldığını vurguladı. “Eğer çalışmalar engellenmeseydi, şu anda 600 bin konut tamamlanmış ve teslim edilmiş olacaktı” dedi. Ayrıca TOKİ aracılığıyla İstanbul Arnavutköy’de 28 bin 100 konutun inşaatının başladığını, 3 bin 900’ünün yıl sonuna kadar teslim edileceğini belirtti.

Muhalefete Sert Eleştiriler: “Siyasi Beleşçilik CHP'nin Tarzı”

Erdoğan konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sert ifadelerle yüklendi. “CHP Genel Başkanı, siyaset yapmak yerine hakaretle, yalanla gündeme gelmeye çalışıyor. Biz bu şahsı, kendi partisindeki ayak oyunlarıyla baş başa bırakıyoruz” dedi.

Demokrasi Vurgusu: “27 Nisan’da Tarihin Akışı Değişti”

27 Nisan e-muhtırasının 18. yıl dönümüne de değinen Erdoğan, o gece gösterilen duruşun Türk demokrasisi için dönüm noktası olduğunu söyledi. “7 Şubat MİT krizi, Gezi, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz’un bertaraf edilmesinde o günkü kararlı duruşun etkisi büyüktür” ifadelerini kullandı.

Gazze ve Batı Eleştirisi: “Riyakarlığa İtirazımız Var”

Erdoğan, Gazze’de yaşanan katliamları hatırlatarak Batı’yı çifte standart ve riyakârlıkla suçladı. “İtirazımız Batı’nın sahte değerlerine değil, bu değerleri çıkarları doğrultusunda kullanmasına” dedi.

Türkiye Yüzyılı Vurgusu: “Sözümüzü Doğrudan Millete Söylüyoruz”

“Türkiye Yüzyılı” vizyonunu hayata geçirmekte kararlı olduklarını belirten Erdoğan, “CHP gibi giderek dibe batan bir muhalefet bizim işimize gelir ama biz, CHP’ye umut bağlayan insanlar adına üzülüyoruz” dedi.

Sosyal Konut Çalışmaları Sürüyor

TOKİ’nin İstanbul’da sürdürdüğü sosyal konut projelerine de değinen Erdoğan, 50 bin sosyal konutun yapımının sürdüğünü ve bu projeyle 200 bin kişinin deprem riskinden korunacağını söyledi.