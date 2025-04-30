Çubuk Belediyesi, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın İlçe Danışma Toplantısı'na katıldığını açıkladı. Baki Demirbaş, toplantıda ilçe içerisinde yürütülen çalışmalara ve projelere dair önemli açıklamalarda bulundu.

Çubuk Belediyesi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda;

''İlçemiz İçin El Birliğiyle Çalışıyoruz! Belediye Başkanımız Baki Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç öncülüğünde düzenlenen İlçe Danışma Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, ilçemiz Çubuk’ta yürütülen projeler ve hizmetler hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Katılımın yüksek olduğu toplantı, birlik ve beraberlik içinde ilçemizin gelişimine katkı sunmayı amaçladı. Katılımcılar arasında dikkat çeken isimler:

• AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Özkan

• Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir

• AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör

• AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri: Şule Küçükateş, Ali Taşkesti, Aydın Pişiren

• Belediye Meclis Üyeleri

• AK Parti kadın ve gençlik kolları üyeleri

Toplantı, yerel kalkınma hedefleri doğrultusunda fikir alışverişi ve iş birliği içinde geçti. Çubuk Belediyesi'nin Tam Belediyecilik anlayışıyla hizmet etmeye devam edeceği vurgulandı.'' açıklaması yer aldı.

İlçemiz İçin El Birliğiyle Çalışıyoruz!

Belediye Başkanımız Baki Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç öncülüğünde düzenlenen İlçe Danışma Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda, ilçemiz Çubuk’ta yürütülen projeler ve hizmetler hakkında kapsamlı bilgiler… pic.twitter.com/RxWDM08HdY — Çubuk Belediyesi (@cubukbelediyesi) April 30, 2025