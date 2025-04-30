Çankırı'da bağımlılıkla mücadele kapsamında Yeşilay ve İçişleri Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen "Bağımsızlık Paneli", Karatekin Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Çankırı Yeşilay Şube Başkanı İsmail Özcan, açılış konuşmasında bağımlılıkla mücadelede tüm paydaşlarla iş birliği içinde olmanın önemini vurguladı. Kamu eğitim yönetimi uzmanı Dr. Ayhan Özkan'ın moderatörlüğünü yaptığı panele, Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu, Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra Arıkan, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Dilci ve Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yakup Arslan panelist olarak katıldı.

Panelde sigara, alkol, madde ve dijital bağımlılık konuları ele alınarak, uzmanlar tarafından mücadelenin bireysel, toplumsal ve kurumsal boyutları hakkında bilgiler verildi.

Etkinliğe Vali Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.